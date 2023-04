Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Auricolari Bluetooth 5.2, Fino a 18 ore di Batteria, Resistenti all’acqua, Connessione Automatica, Versione Italiana, Nero

Redmi Buds 3 Lite

Descrizione Prodotto

Nitidezza d’audio eccezionale

Sicure e confortevoli | Durata della batteria fino a 18 ore | Connessione semplificata al dispositivo | Bluetooth 5.2 | Qualità del suono superiore | Tecnologia IP54 e resistenza all’acqua e alla polvere

Tecnologia Bluetooth 5.2 Trasmissione più stabile e più veloce, minor consumo energetico, nessun problema di interruzione. Tecnologia IP54 Con la tecnologia IP54 (resistenza alla polvere e all’acqua), le Redmi Buds 3 Lite possono essere utilizzate con vento forte, pioggia e durante le attività sportive. Batteria fino a 18 ore Fino a 5 ore di ascolto con una sola carica, fino a 18 ore se accoppiati al case di ricarica. Connessione automatica Dopo il primo accoppiamento con il dispositivo, gli auricolari si connetteranno in automatico negli utilizzi successivi. Design confortevole Redmi Buds 3 lite sono progettate con una struttura ergonomica per adattarsi perfettamente al tuo orecchio. Bassa latenza Modalità a bassa latenza per garantire facilmente la sincronizzazione del suono.

Nitidezza audio eccezionale Ottimizzato da Xiaomi Sound Lab

l driver dinamico da 6 mm è stato sapientemente messo a punto da Xiaomi Sound Lab, garantendo una qualità audio costante e dando vita a ogni nota.

Resistente alla polvere e all’acqua

Progettato con la tecnologia IP54 che rende gli auricolari resistenti all’acqua e alla polvere. Goditi delle prestazioni straordinarie con una vasta gamma di impostazioni, in base alle tue necessità.

Sensibili al tocco. Suono incredibile a portata di mano

Tocca due volte, tieni premuto o utilizza una delle altre operazioni touch per passare da una modalità all’altra: semplice, conveniente ed efficiente.

Redmi Buds 3 Lite

Vestibilità sicura, leggero e confortevole.

Trasmissione veloce e stabile, minor consumoDurata della batteria del case fino a 18 oreConnessione automatica ai dispositivi di riferimento dopo il primo utilizzoStruttura ergonomica perfetta per un utilizzo confortevoleResistenza alle intemperie, all’acqua e alla polvere tutti i comandi a portata di touch

Rispondere alle chiamate grazie al doppio click sull’auricolare destro o sinistroTriplo click per rifiutare una chiamataPremere una volta per mettere in pausa il tuo brano preferito

Specifiche tecniche Connessione Wireless: Bluetooth 5.2 Capacità della batteria: 36 mAh Peso approssimativo: 36g Ingresso ricarica: Type-C Raggio Bluettoth: 10m Dimensioni earbud: 24.5 x 16.7 x 24.6mm Dimensioni case: 60 x 46 x 23.7mm

Cancellazione rumore attiva

35dB X X

Cancellazione rumore passiva

3 microfoni per ridurre i rumori 3 microfoni per ridurre i rumori + Qualcomm cVc 1 microfono

Durata della batteria

6h-28h(cancellazione rumore spenta) – 4h-20h(cancellazione rumore attiva) 5h-20h 5h-18h

Ricarica Wirless

✓

X X

Ricarica veloce

10min≈3h 10min≈1.5h X

Batteria

35mAh-470mAh 35mAh-310mAh 35mAh-310mAh

Resistenza all’acqua

IPX4 IP54 IP54

Connessioni

Blutooth 5.2 Blutooth 5.2 Blutooth 5.2

Connessione a due dispositivi

✓

X X

Modalità bassa latenza

X X

✓

Tecnologia Waterproof IP54: tecnologia che permette una protezione completa dei tuoi auricolari da pioggia e vento

Una singola carica ti permette di utilizzare gli auricolari per 5 ore di fila; se riposti nella custodia di carica, hanno un’autonomia di 18 ore

Dopo il primo abbinamento tra i Redmi Buds 3 lite e il tuo dispositivo non avrai più bisogno di riconnetterli nuovamente; gli auricolari riconosceranno automaticamente il tuo smartphone/tablet

Redmi Buds 3 Lite è progettato con un struttura ergonomica per adattarsi ottimamente al tuo orecchie e per una vestibilità sicura e confortevole