Xiaomi Redmi 13C 17,1 cm (6.74″) Doppia SIM 4G USB Type-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Nero

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Price: 162,43€ - 145,00€

(as of Jan 06, 2025 04:20:29 UTC – Details)





Display • Display HD+ da 6,74″ • Risoluzione: 1600×720 • Rapporto di visualizzazione: 20:9 • Rapporto di contrasto: 1500:1 • Luminosità: 450 nits (tipo), 600 nits (HBM) • Gamma di colori: NTSC 70% (tip) Performance MediaTek Helk io G85 • CPU fino a 2,0 GHz • RAM LPDDR4X, Archiviazione eMMC 5.1 • RAM espandibile fino a 16 GB1 • Archiviazione espandibile fino a 1 T2 • MIUI 13 basata su Android 12 • 3 anni di aggiornamenti di sicurezza • 2 aggiornamenti di sistema Android Design • Dimensioni: 168 mm x 78 mm • mm • mm • mm • mm • mm • mm • mm Peso: 199 g. 2 g • Colori: nero, blu, verde, bianco batteria e ricarica • Batteria ad alta capacità da 5000 mAh (tipo) • Ricarica cablata 18 W • Caricatore non incluso • USB Type-C Vari • Sensore di impronte digitali sul lato • Presa per cuffie 3,5 mm Fotocamera • Obiettivo principale da 50 MP – f/1.8 – sensore ausiliario – registrazione video: 108080p 10p 10p 10 920×14 080 30fps 720p 1280×720 30fps • Lente macro da 2MP – f/2.4 – Registrazione video: 720p 1280×720 30fps • Fotocamera selfie da 8MP – f/2.05 – Registrazione video: 1080p 1920×1080 30fps 72220 0P 128 0x720 30fps Connettività • Slot Dual SIM + microSD • Rete – 2G: GSM: B2/3/5/8 – 3G: WCDMA: B1/5/8 – 4G: LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28 – 4G: LTE TDD: B38: B38: B38/LTE TDD: B38/LTE TDD 1 • Bluetooth 5.1 • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) • NFC DAS • Testa: 0,980 W/Kg • Corpo: 0,986 W/Kg (5 mm di distanza) • Membri: 2,596 W/Kg (0 mm di distanza)

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio (Tipo di pila necessaria)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Lingua ‏ : ‎ Inglese

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 1 novembre 2023

Produttore ‏ : ‎ XIAOMI

ASIN ‏ : ‎ B0CP18P9W7

Numero modello articolo ‏ : ‎ MZB0FTSEU

MZB0FTSEU

Prodotti di ottima qualità;

Prodotto durevole nel tempo.

Schermo fluido da 6,74 pollici a 90 Hz

Batteria massiccia da 5000 mAh (tipo)* Fino a 23 ore di streaming video