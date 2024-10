Xiaomi pronta a lanciare una nuova smartband, rivoluzionaria in ogni aspetto

A meno di un mese dal lancio della Xiaomi Smart Band 9, Xiaomi sta già lavorando a una nuova versione potenziata: la Xiaomi Smart Band 9 Active. Questa variante offre maggiore robustezza, un design più ampio e un’autonomia significativamente migliorata.

Secondo YTechB, il nuovo modello presenta un formato più largo rispetto alla Smart Band 9 standard. Il sensore sarà protetto da un rivestimento in plastica, aumentandone la resistenza a graffi e danni. La Smart Band 9 Active sarà disponibile in tre colori: nero, bianco e rosa, e avrà uno schermo piatto, che migliora sia la protezione dai graffi che l’aspetto moderno del dispositivo.

Un aspetto chiave della Smart Band 9 Active è l’autonomia, che può arrivare fino a 18 giorni con una singola carica, superando i 14 giorni del modello base. Questo è un miglioramento notevole per chi desidera un dispositivo affidabile e non vuole ricaricarlo frequentemente. Tuttavia, lo schermo della nuova versione sarà leggermente più piccolo, con una dimensione di 1,47 pollici rispetto ai 1,62 della Smart Band 9. Questo compromesso sembra essere stato adottato per migliorare l’efficienza energetica e prolungare il tempo di utilizzo del dispositivo.

Dal punto di vista dei prezzi, la gamma “Active” di Xiaomi è tradizionalmente proposta a un costo inferiore rispetto ai modelli standard. Ad esempio, la Smart Band 8 Active è disponibile in Italia a 29,99 euro, mentre la Smart Band 9 si attesta a 39 euro.

Inoltre, Xiaomi sta progettando un altro dispositivo di fascia più alta, la Smart Band 9 Pro, di cui hanno già iniziato a circolare alcune indiscrezioni. Questa versione avanzata potrebbe essere presentata in Cina entro la fine dell’anno e offrirà funzionalità aggiuntive per gli utenti più esigenti.

In conclusione, la Xiaomi Smart Band 9 Active si propone come un’alternativa robusta e a lungo termine, con un design aggiornato e un’autonomia estesa, mantenendo prezzi competitivi e promettendo di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla tecnologia indossabile.