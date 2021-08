Xiaomi è riuscita a raggiungere sul mercato italiano il primo gradino del podio per smartphone consegnati nel secondo trimestre del 2021, come confermato dall’ultimo rapporto Canalys.

Nel nsotro Paese da poco più di 3 anni, Xiaomi è arrivata a una quota di mercato del 35%, registrando una crescita su base annua dell’88%, superando Samsung (ferma al 22% e giù del 41%); impressionante anche la crescita di Oppo: +246%, quota di mercato del 12% e terzo gradino del podio davanti ad Apple (10%, giù del 58%).

Leonardo Liu, general manager di Xiaomi Italia, cui poco più di due mesi fa avevamo chiesto proprio “quando supererete Samsung in Italia?”, ha detto che “essere riconosciuti come top vendor riflette l’investimento, la tenacia, la determinazione che abbiamo messo in questi anni nel portare prodotti sempre più innovativi al maggior numero di persone. Lo avevamo dichiarato in occasione della pubblicazione dell’ultimo report Canalys: il nostro sguardo era e sarà sempre rivolto al gradino più alto del podio. Ora possiamo dire che ce l’abbiamo fatta, anche se sappiamo che questo risultato non rappresenta solo un traguardo, ma il punto di partenza verso nuove sfide

Del resto, Canalys ha confermato la crescita del brand anche a livello europeo, dove Xiaomi ha conquistato il primo gradino del podio della classifica dei top vendor con una quota di mercato pari al 28% e con una crescita dell’70% rispetto all’anno precedente; a livello mondiale, invece, la compagnia cinese è seconda, essendo riuscita a superare anche Apple.