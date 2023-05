Xiaomi Portable Bluetooth Speaker (16W), Altoparlante Portatile, Connessione Bluetooth 5.0, Black, True Wireless Stereo, Impermeabilità IPX7, Batteria a lunga durata, Blu, Versione Italiana

Mi Portable Bluetooth Speaker (16W)

Descrizione Prodotto

La tua musica ovunque

Non importa che tu sia all’aperto o in casa, l’altoparlante ti permette di immergerti nella tua musica ovunque ti trovi.

Qualità audio da 16 W Uscita suono pulito, audio potente in tutte le direzioni Audio alla massima frequenza Progettato esclusivamente per offrirti un'esperienza d'ascolto incredibile Modalità Audio doppio Due modalità, bassi profondi e normali, per personalizzare l'audio in base alle tue preferenze Microfono integrato Chiamate in vivavoce con un solo tasto Riproduzione fino a 13 ore Capacità da 2600 mAh e riproduzione fino a 13 ore con una sola ricarica Connessione Bluetooth 5.0 Opzione di connettività più recente per una connessione stabile e una frequenza più ampia True Wireless Stereo La tecnologia di interconnessione wireless supporta il collegamento in serie di due altoparlanti Impermeabilità IPX7 La struttura impermeabile è realizzata in materiali resistenti

Impermeabilità IPX7: Ascolta la tua musica preferita anche sotto la pioggia

La struttura impermeabile è realizzata in materiali resistenti per permettere all’altoparlante di resistere alla pioggia e agli spruzzi d’acqua.

Facile da trasportare: La colonna sonora della tua vita

Il design portatile e compatto e la pratica fascetta a strappo ti permettono di avere la tua musica sempre con te. Puoi scegliere tra un elegante colore nero o un blu esplosivo.

Microfono integrato: Chiamate in vivavoce con un solo tasto

Per chiamate in vivavoce ancora più comode. Bluetooth 5.0 offre l’opzione di connettività più recente per una connessione stabile e una frequenza più ampia. Ascolta i tuoi brani preferiti anche a distanza.

Connessione Bluetooth 5.0 stabile

Bluetooth 5.0 offre l’opzione di connettività più recente per una connessione stabile e una frequenza più ampia. Qualità audio da 16 W. Uscita suono pulito, audio potente in tutte le direzioni.Audio alla massima frequenza. Progettato esclusivamente per offrirti un’esperienza d’ascolto incredibile. Riproduzione prolungata

Balla fino a tarda notte grazie alla batteria ad elevata capacità da 2600 mAh e riproduci i tuoi brani senza interruzioni.Non importa che tu sia all’aperto o in casa, l’altoparlante ti permette di immergerti nella tua musica ovunque ti trovi.

Specifiche tecniche Connettività: Ingresso Bluetooth/AUX 3,5 mm Tempo di ricarica della batteria: 4 ore Tempo di riproduzione: Circa 13 ore Intervallo di frequenza: Da 80 Hz a 20 KHz Distanza di trasmissione: 15 m Batteria: Ioni di litio, 3,7 V, 2600 mAh Impermeabilità: IPX7 Dimensioni del prodotto: L 213 × P 74 × A 74 mm

Qualità del suono elevata grazie ai suoi componenti interni

Qualità audio da 16 W: Uscita suono pulito, audio potente in tutte le direzioni.Modalità Audio doppio: Due modalità, bassi profondi e normali, per personalizzare l’audio in base alle tue preferenze.Audio alla massima frequenza: Progettato esclusivamente per offrirti un’esperienza d’ascolto incredibile

Pile ‏ : ‎ 1 AA pile necessarie. (incluse)

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 24,5 x 10,4 x 10,4 cm; 900 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 4 settembre 2021

Produttore ‏ : ‎ XIAOMI

ASIN ‏ : ‎ B09FGTT2RK

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Restrizioni di spedizione: Questo articolo è disponibile per l’esportazione nei paesi dell’Unione Europea.

Audio alla massima frequenza: Progettato esclusivamente per offrirti un’esperienza d’ascolto ottimale

Modalità Audio doppio: Due modalità, bassi profondi e normali, per personalizzare l’audio in base alle tue preferenze

Connessione Bluetooth 5.0 stabile per un’esperienza di musica continua