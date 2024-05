Xiaomi Poco X6 Pro 5G – Smartphone, display Amoled Flow FHD+ da 12+512 GB da 6,67″ 120 Hz, MediaTek Dimensity 8300-Ultra, AI da 64 MP, tripla fotocamera, 5000mAh, NFC, giallo

365,00€ - 329,90 €

Amoled con flusso da 6,67\” e 1,5K.

– Tasso di aggiornamento fino a 120 Hz.

– Ampia gamma di colori DCI-P3.

– Risoluzione: 2712 x 1220.

– Luminosità fino a 1800 nit.

Colori: midnight black, moonlight white, aurora purple.

Misure: 160,45 x 74,34 x 8,25 mm.

Peso: 186 g.

Corning Gorilla Glass 5.

Certificazione IP54 contro acqua e polvere.

Certificazione TÜV Rheinland (Circadian Friendly, Low Blue Light e Flicker-free).

Tripla fotocamera fino a 64MP: Poco X6 Pro è dotato di un sensore principale da 64 MP, che non solo cattura le immagini, ma le trasforma in capolavori di dettaglio e luminosità, soprattutto in ambienti con scarsa illuminazione.

Display Amoled da 120 Hz: Immergiti in un’esperienza visiva senza precedenti con il Poco X6 Pro, dotato di una risoluzione di 1,5K e di un’impressionante frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, che garantisce una nitidezza eccezionale e una fluidità scintillante sia per i giochi che per i video, oltre a uno scorrimento fluido senza interruzioni.

Carico Turbo da 67 W: con il Poco X6 Pro, lascia da parte le preoccupazioni per il carico imprevisto. La capacità di passare da 0 a 100 in soli 42 minuti elimina qualsiasi preoccupazione relativa alla durata della batteria. Inoltre, con una potente batteria da 5000 mAh e prestazioni efficienti, potrai goderti lunghe giornate di lavoro o di intrattenimento senza doverti preoccupare di rimanere senza carica.

MediaTek Dimensity 8300 Ultra: Poco X6 Pro si distingue per la sua straordinaria potenza, supportata dall’ultimo processore MediaTek, il Dimensity 8300 Ultra, realizzato con tecnologia a 4nm. Non è solo un dispositivo potente, ma anche efficiente, offrendo prestazioni ottimali per applicazioni impegnative senza compromettere l’efficienza energetica, che si traduce in una maggiore durata della batteria.

Oltre al potente sensore principale, Poco X6 Pro dispone di un obiettivo ultra grandangolare e di una macro dedicata per foto ravvicinate e dettagliate che ti immergono nella profondità di ogni scena. Inoltre, la gamma di molteplici funzioni apre le porte alla creatività, permettendoti di esplorare nuove possibilità in ogni acquisizione e video.