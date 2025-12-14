Xiaomi POCO F8 Ultra 16+512GB, 6.9″ 120Hz, 50MP

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €899.90

⭐ Valutazione: 5 / 5

Xiaomi POCO F8 Ultra, Smartphone 16+512 GB, AMOLED Display 6.9″ 120Hz, 50MP Light Fusion 950 Camera with OIS, Audio Sound by Bose, 6500mAh Battery, Denim Blue, Warranty 2 Years, Not Included Charger

Scopri il potente Xiaomi POCO F8 Ultra

Il nuovo smartphone della serie POCO F8 è qui per rivoluzionare la tua esperienza mobile. Con un design elegante e un display AMOLED da 6,9 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz, questo dispositivo è perfetto per chi ama guardare video o giocare ai giochi più impegnativi.

Prestazioni eccezionali

Grazie al processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 con architettura All-Big-Core CPU, il POCO F8 Ultra offre prestazioni top di gamma con un consumo energetico ottimizzato. Il processo di produzione a 3 nm garantisce una velocità di elaborazione rapida e una gestione efficiente della potenza.

Batteria a lunga durata

La batteria da 6500 mAh con tecnologia di celle duali al silicio-carbonio offre una vita utile prolungata e una capacità di conservazione della carica superiore all’80% dopo 1600 cicli di carica. Ciò significa che potrai utilizzare il tuo smartphone per tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere senza batteria.

Fotocamera avanzata

La fotocamera Light Fusion 950 con OIS offre una versatilità e una gamma dinamica superiore. Con una sensibilità alla luce di 13,5 EV, potrai catturare più luce e gestire scene complesse con facilità. I dettagli nelle tue foto saranno sempre nitidi e precisi.

Vantaggi pratici:





Prestazioni veloci e efficienti grazie al processore Snapdragon 8 Elite Gen 5



Batteria a lunga durata con tecnologia di celle duali al silicio-carbonio



Fotocamera avanzata con OIS e sensibilità alla luce di 13,5 EV



Display AMOLED da 6,9 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz



Audio Sound by Bose per un’esperienza audio rivoluzionaria

Acquista ora il tuo Xiaomi POCO F8 Ultra

Non perdere l’occasione di possedere uno smartphone potentissimo e dalle prestazioni eccezionali. Acquista ora il tuo POCO F8 Ultra e scopri una nuova dimensione di potenza e divertimento mobile!