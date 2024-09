Xiaomi MIX Flip: il nuovo pieghevole disponibile ora in Italia

Xiaomi ha recentemente svelato il suo nuovo dispositivo pieghevole, il Xiaomi MIX Flip, in occasione della presentazione della linea Xiaomi 14T a Berlino. Questo dispositivo si distingue per le sue funzionalità avanzate rivolte sia agli appassionati di fotografia sia a chi cerca un’esperienza mobile versatile e compatta. Dotato del sistema operativo Xiaomi HyperOS, il MIX Flip offre un’interfaccia fluida e una gestione ottimale delle risorse, garantendo prestazioni elevate sia sul display interno che su quello esterno.

In collaborazione con Leica, Xiaomi ha inserito nel MIX Flip una fotocamera professionale che assicura una qualità d’immagine superiore, paragonabile a quella degli smartphone più performanti. La portabilità del dispositivo non sacrifica le prestazioni: alimentato da processori di fascia alta, il MIX Flip offre potenza simile a quella di smartphone flagship tradizionali. Inoltre, la robustezza del design assicura durabilità, rendendo il MIX Flip un compagno ideale per l’uso quotidiano.

Disponibile in due colorazioni, Black e Purple, il MIX Flip si presenta con una generosa configurazione di memoria da 12GB + 512GB, al prezzo di 1299,90€. Tra le sue caratteristiche avanzate, spiccano le fotocamere di livello professionale, che consentono di sfruttare al meglio le potenzialità fotografiche del dispositivo. Il display esterno è utile per visualizzare notifiche o scattare foto in modo rapido, mentre l’ampio display interno facilita la navigazione e l’uso delle applicazioni.

Il dispositivo è disponibile a partire dal 26 settembre 2024 su mi.com, nei negozi Xiaomi in Italia e presso principali rivenditori di elettronica. Per incentivare gli acquisti, Xiaomi lancia una serie di bundle promozionali, compreso il Xiaomi Watch S3, un dispositivo indossabile progettato per il monitoraggio della salute e del fitness.

In sintesi, il Xiaomi MIX Flip rappresenta un’innovativa proposta nel panorama degli smartphone pieghevoli, combinando design compatto, alta qualità fotografica e prestazioni da top di gamma, il tutto a un prezzo competitivo. Con una serie di funzionalità pensate per ottimizzare l’esperienza utente, Xiaomi punta a conquistare una fetta di mercato sempre più crescente nel settore dei dispositivi mobili flessibili.