XIAOMI MIJIA Robot Aspirapolvere Mop 2C Mi Aspirapolvere Spazzare Rastrellamento Auto Polvere Sterilizzare Smart WiFi per Elettrodomestico

Nota: 1. Questa è la versione cinese, gli utenti d’oltremare devono cambiare le regioni dell’app in Cina prima di poterla utilizzare normalmente. 2. Sarai in grado di installare il pacchetto in lingua inglese navigando nelle impostazioni di Mi Robot all’interno dell’app Mi Home. Una volta nelle impostazioni, vai su Pacchetto vocale e seleziona quella che dice voce femminile inglese in fondo all’elenco. 3. Viene fornito con una spina cinese, offriremo un adattatore per usarlo. 4. Il prezzo nel link del nostro negozio contiene solo il prodotto e le spese di spedizione, non contiene alcun dazio doganale, se scelto tramite Express, inoltre non contiene la tariffa per l’area remota o i costi di consegna secondari causati dal motivo dell’acquirente. Si prega di notare che gli acquirenti sono responsabili di tutte le tasse aggiuntive per l’importazione nel tuo paese. Non rimborseremo il pagamento per le spedizioni rifiutate.

Caratteristiche principali di Mijia Robot Vacuum-Mop 2C: * Mop antibatterico al 99,9%, utilizzare materiale flessibile antibatterico in fibra, proteggere la salute della famiglia.

* Aumentare la pressione per pulire il pavimento.

* Serbatoio dell’acqua intelligente da 250 ml, spruzzare l’acqua in modo uniforme.

* 2700 PA ciclone forte aspirazione.

* Pianificazione intelligente, creazione automatica dell’area della stanza.

* Batteria da 3200 mAH, 110 minuti di lavoro lungo.

* Spazzola per la pulizia nuovissima. Spazzola per la pulizia laterale esagonale, spazzola principale in microfibra da 0,1 mm.

* Altezza 8,1 cm, può pulire il divano e il fondo del letto.

Confronto di 1C e 2C:

Robot aspirapolvere Mijia 2C 99,9% antibatterico a lungo termine

Aggiorna la pressione per pulire il pavimento

Più intelligente

110 minuti di tempo di lavoro lungo

Esperto di pulizia dei pavimenti

Mocio antibatterico nuovo di zecca e aumenta la pressione per pulire il pavimento 2700PA ciclone forte aspirazione.

Pianificazione intelligente, creazione automatica dell’area della stanza.

110 minuti di lavoro lungo.

Mocio antibatterico al 99,9%. Utilizzare materiale flessibile antibatterico in fibra,

E l’agente antibatterico polimerico ad alto contenuto molecolare di superficie, l’inibizione a lungo termine della crescita batterica, protegge la salute della famiglia.

Aumenta la pressione per pulire il pavimento Aggiorna il modulo di pulizia, la pulizia a umido del terreno è più efficiente.

Serbatoio dell’acqua intelligente da 250 ml Spruzzare l’acqua in modo uniforme.

Può pulire 150 metri quadrati bagnati aggiungendo acqua alla volta.

Super aspirazione 2700PA Motore brushless NIDEC Japan, forte aspirazione continua, polvere micron pulita in profondità,

E purificare l’aria.

4 modalità di aspirazione, contenitore per la polvere da 550 ml.

Spazzola per la pulizia nuovissima Spazzola per la pulizia laterale esagonale, spazzola principale in microfibra da 0,1 mm, angoli e fessure del pavimento puliti in profondità

Sistema di navigazione visiva Scansiona rapidamente la stanza e costruisci una mappa.

Sviluppa il miglior piano di pulizia.

Pianificazione intelligente, creazione automatica dei numeri delle stanze Puoi personalizzare diversi programmi di pulizia in base alla stanza.

CPU quad-core Cortex-A53 Forte capacità di calcolo,

Individua rapidamente la posizione del robot e traccia il percorso migliore.

110 minuti di tempo di lavoro La capacità della batteria aggiornata, 3200 mAH, può funzionare ininterrottamente per 110 minuti.

Telecomando dell’APP MIJIA MIHOME Attraverso la connessione WIFI, anche se non sei in casa, puoi comunque controllare il robot.

8,1 cm di altezza, può pulire il divano e il fondo del letto Ritorna automaticamente alla base di ricarica e continua a completare la pulizia.

20 mm sopra gli ostacoli.

Aggiornamento online OTA, continua ad aggiornare più funzioni.

Avviso IMPORTANTE Informazioni sul prodotto

Alcuni marchi provengono dalla catena ecologica Xiaomi. Non è presente il logo Xiaomi sui prodotti e sulla confezione del prodotto. Tutte le controversie relative al marchio non sono rimborsabili, si prega di notare. Per le spine, offriremo l’adattatore adatto per l’utilizzo dei prodotti.

A proposito di dogana

Il prezzo nel link del nostro negozio non contiene alcun dazio doganale, se scelto tramite Express, inoltre non contiene la tariffa per l’area remota, non contiene i costi di consegna secondari causati dal motivo dell’acquirente.

Non garantiamo i tempi di consegna su tutte le spedizioni internazionali a causa delle differenze nei tempi di sdoganamento nei singoli paesi, che possono influire sulla rapidità di ispezione del prodotto. Si prega di notare che gli acquirenti sono responsabili di tutte le tasse doganali aggiuntive, commissioni di intermediazione, dazi e tasse per l’importazione nel proprio paese. Queste spese aggiuntive possono essere riscosse al momento della consegna. Non rimborseremo le spese di spedizione per le spedizioni rifiutate.

Attenzione:

Per prodotti superiori a € 150 senza IVA e dazi doganali (paesi inferiori):

I paesi includono: Federazione Russa, Spagna, Francia, Italia, Germania, Polonia, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda, Lituania, Ungheria, Austria, Repubblica Ceca, Svezia, Estonia, Danimarca, Bulgaria, Slovacchia, Slovenia, Finlandia, Croazia, , Lettonia,Lussemburgo,Grecia, Romania.

Perché la nostra azienda ha già pagato l’IVA e le tasse da DDP al dipartimento delle imposte dell’UE.