Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p, Set di Videocamera di Sorveglianza per Esterni, IP65, Ampio Angolo di Visione da 130°, 90 Giorni di Durata della Batteria, Set Version

Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p (single version/set version)

Descrizione Prodotto

Facile installazione senza fili. Monitoraggio ad alta risoluzione.

Con la tecnologia WDR e l’ampia apertura F 2.1, la fotocamera può registrare immagini nitide e dettagliate anche al buio e in controluce. Distanza di visione notturna fino a 7 m, visualizza chiaramente l’ambiente esterno di notte e di giorno, in tutte le condizioni atmosferiche.

*Il Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p è disponibile in due versioni: la versione set che include l’indoor receiver e una telecamera esterna. È disponibile anche una versione singola che comprende soltanto una telecamera esterna. L’indoor receiver è tuttavia indispensabile per far funzionare le telecamere esterne.

Tecnologia IP65 Resistente alla polvere e all’acqua. Stabile e affidabile anche in condizioni meteorologiche avverse. Ampio angolo di visione 130° Cattura un’area più ampia in alta risoluzione Durata batteria di 90 giorni Batteria grande da 5700 mAh, registra automaticamente attività anomale Rilevamento umano PIR Distanza di rilevamento di 7 m, avvisi in tempo reale inviati al telefono Versione Set più completa La versione set contiene l’indoor receiver che è indispensabile per far funzionare le camere esterne 130° grandangolare Angolo più ampio, area più ampia di visione Tecnologia WDR Immagini nitide in ambienti scuri e in controluce Design antifurto Avviso in tempo reale inviato al tuo telefono in caso di attività sospette

Un ricevitore interno può supportare la connessione fino a 4 telecamere esterne

Più telecamere possono funzionare contemporaneamente e registrare ogni angolo della casa da qualsiasi angolazione. Puoi controllare contemporaneamente le immagini di quattro telecamere sul tuo smartphone e puoi anche toccare un’immagine per controllare i dettagli, tenendo d’occhio la tua casa da qualsiasi luogo.

Affidabile con tempo caldo e freddo. Stabile e affidabile anche a temperature diverse

con un ampio intervallo di temperature operative, la telecamera può funzionare normalmente a temperature comprese tra -20°C e 50°C*, proteggendo la tua casa tutto l’anno. La telecamera esterna permette anche di vedere chiaramente al buio, con una visione notturna fino a 7 m.

Design antifurto: Avviso in tempo reale inviato al telefono in caso di attività sospette

La telecamera è dotata di una struttura a vite antifurto e di un giroscopio integrato. Se viene rilevata un’attività anomala, verrà inviato un avviso in tempo reale al telefono. Gli utenti possono disabilitare la funzione di avviso nell’app Mi Home/Xiaomi Home prima di smontare la fotocamera per la ricarica o altre operazioni correlate.

Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p

Protezione intelligente, visualizzazione comoda

Avvia la registrazione e invia notifiche se viene rilevato un cambiamento di temperatura imprevisto e un’attività insolita entro 7 m. Tecnologia WDR + con visione notturna intelligente. Immagini nitide in ambienti scuri e retroilluminati. Versione singola e set version

La versione set include un ricevitore interno e una telecamera esterna.La versione con fotocamera singola è disponibile. Il ricevitore interno è però indispensabile per lavorare con le telecamere esterne.Un ricevitore interno può supportare fino a 4 telecamere.

Specifiche tecniche Compatibile con: Android 6.0, iOS 10 o superiore Risoluzione: 1920×1080 Capacità della batteria: 5700 mAh Connessione wireless: Wi-Fi FiIEEE802.11b/g/n 2.4 GHz Dimensioni: 52.7×122×102.6 mm Luci a infrarossi: Luce a infrarossi da 940 nm×8 Angolo dell’obiettivo: 130°

Risoluzione

2K 1080p 2K 2K 1080p

Fotogrammi al secondo

20 fps 20 fps 20 fps 20 fps 20 fps

Angolo di visione

125° Orizzontale 360° – Verticale 108° Orizzontale 360°-Verticale 108° Orizzontale 360°-Verticale 118° 130°

Visione notturna

Infrarossi fino a 10 metri a colori anche a bassa luminosità Infrarossi fino a 10 metri a colori anche a bassa luminosità Infrarossi fino a 10 metri a colori anche a bassa luminosità Infrarossi fino a 10 metri a colori anche a bassa luminosità Infrarossi fino a 7 metri a colori anche a bassa luminosità

Connessione WiFi

2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz & 5 GHz 2.4 GHz

Codifica video

H.265 H.265 H.265 H.265 H.265

Altre funzioni

Rilevamento del movimento AI, Supporto magnetico Rilevamento del movimento AI, Funzione Talkback Rilevamento del movimento AI, Funzione Talkback, Obiettivo 6P per migliorare l’immagine Rilevamento del movimento AI, Riduzione del rumore con doppio microfono, Bluetooth Gateway integrato, Obiettivo 6P per migliorare l’immagine, Protezione fisica attivabile con un tasto per proteggere la tua privacy Tecnologia IP65, resistenza agli agenti atmosferici, Design antifurto, Totalmente wireless, Sensore PIR che rileva la variazione di temperatura e il movimento di oggetti

Dimensioni

60 x 48 x 67,5mm 108 x 75 x 75mm 115 x 78 x 78mm 122 x 78 x 78mm 52,7 x 122 x 102,6mm

Controllo

Xiaomi Home App Xiaomi Home App / Controllo vocale Xiaomi Home App / Controllo vocale Xiaomi Home App / Controllo vocale Xiaomi Home App

Temperatura di funzionamento

da -10°C a 50°C da -10°C a 40°C da -10°C a 50°C da -10°C a 50°C da -20°C a 50°C

Visione a 130° grandangolare che aiuta a catturare di più contenuti e ripristinare la situazione reale nel cortile di casa tua

La tecnologia WDR consente alla fotocamera di cattura immagini e video più delicati anche al buio o in controluce

Il sensore PIR percepisce la temperatura, i cambiamenti e movimenti degli oggetti, mentre la fotocamera inizia a registrare e inviare un allarme immediato in caso di necessità

La struttura a vite impedisce il furto della fotocamera; un sensore giroscopico integrato rileva il movimento anomalo della telecamera e invia tempestivamente notifiche di avviso