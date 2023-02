Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2, Airdots 2 Auricolare Bluetooth, Auricolari Wireless Bluetooth 5.0, Custodia di ricarica Magnetica (Versione Global) Nero

Descrizione Prodotto

Cuffie wireless e riduzione del rumore stereo; redmi Airdots offre modalità stereo e mono, sono dotate di un’unità dinamica da 7.2 mm e un sistema di riduzione del rumore intelligente per godere della qualità del suono Hi-Fi, design leggero da 4.1 g, ideale per correre mentre si ascolta musica

Cuffie Bluetooth 5.0; gli Airdot sono dotati di chip Bluetooth 5.0, per una velocità di trasferimento dati fino a 2 volte superiore rispetto alla generazione precedente e una connessione più rapida e stabile, più fluido per l’ascolto di musica e giochi

Auricolari sportivi con microfono; con gli auricolari Bluetooth di alta qualità con microfono incorporato, puoi facilmente effettuare chiamate telefoniche, il segnale di qualità della chiamata è stabile

Cuffie sportive impermeabili con 3 diverse dimensioni; la tecnologia Bluetooth più avanzata sostituisce le tradizionali cuffie cablate; offriamo 3 auricolari in silicone di diverse dimensioni (S, M, L), auricolari in-ear che rendono gli auricolari stabili e confortevoli durante la montagna e altri esercizi

Batteria a lunga durata; durata della batteria di 4 ore con una singola carica, durata della batteria di 12 ore con custodia di ricarica, Cuffie con batteria da 40 mAh, custodia di ricarica con batteria da 300 mAh; la custodia di ricarica può caricare le cuffie due volte