Xiaomi Mi Smart Band 8: Braccialetto Fitness con Display AMOLED, Monitoraggio Cardiaco e Autonomia fino a 16 Giorni

36,99€ - 33,99€

(as of Sep 02, 2024 17:48:51 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

La Smart Band 8 è una smartband che include ancora una volta uno schermo OLED da 1,62 pollici con una risoluzione dell’immagine di 326 pixel per pollice, proprio come il suo predecessore.

La novità è che ora include una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, luminosità massima di 600 nit con regolazione automatica e 200 layout del quadrante.

Le oltre 150 modalità sportive del braccialetto possono aiutarti a tenere traccia delle calorie bruciate, dei cambiamenti della frequenza cardiaca e della durata degli allenamenti, tra le altre cose.

Per quanto riguarda le funzioni di salute, monitora tutto il giorno sia lo SpO2 che la frequenza cardiaca o il livello di stress. Quindi il braccialetto vibrerà per avvisarti di eventuali anomalie.

Piena di energia, la batteria del braccialetto ha un valore nominale di 190 mAh. Questo offre un’autonomia fino a 16 giorni di utilizzo tipico e fino a 6 giorni con la modalità AOD attivata.