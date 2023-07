Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker, Altoparlante Portatile con Connessione Bluetooth, Tecnologia Dustproof e Waterproof, Batteria a Lunga Durata, Bluetooth 5.0, Interconnessione Dual Box, Grigio

Mi Portable Bluetooth Speaker

Tutta la qualità audio sempre con te

Resistente all’acqua e alla polvere | Batteria di lunga durata | Bluetooth 5.0 | Doppio Audio

Compatto, portatile, leggero Così piccolo da poter essere portato in borsa o sul palmo di una mano. Design elegante e discreto Riproduce la musica con una qualità dell’audio sorprendente per il massimo divertimento. Classificazione IP67 Valutato con livello 5 di resistenza all’acqua e alla polvere. Batteria da 10 ore Fino a 10 ore di musica con una ricarica completa grazie all’ampia batteria da 2000 mAh. Bluetooth 5.0 Massima libertà wireless con il chip Bluetooth 5.0 integrato. Audio ancora più nitido Risposta e interruzione delle chiamate con un solo tocco, audio chiaro e naturale.

Compatto, portatile e leggero

Mi Portable Bluetooth Speaker è un altoparlante così piccolo da poter essere portato in borsa o tenuto sul palmo della mano. Ogni altoparlante pesa come uno smartphone Mi 9 Pro, così leggero da poter essere portato ovunque senza alcun ingombro.

Design elegante dall’aspetto discreto e resa dinamica dell’audio

Il design compatto ma potente dei componenti interni comprende driver doppi con magneti in terre rare, un diaframma canadese in fibra lunga e un radiatore passivo che consentono al Mini di riprodurre la musica con una qualità audio sorprendente per il massimo divertimento.

Classificazione IP67 per la massima tranquillità

L’altoparlante Mi Portable Bluetooth Speaker è stato valutato con livello 5 per la resistenza all’acqua e alla polvere. I componenti interni sono quindi protetti da sudore, pioggia e polvere per spostarsi ovunque in tutta sicurezza.

Audio più nitido per conversazioni migliori

Risposta e interruzione delle chiamate con un solo tocco, audio chiaro e naturale durante le chiamate grazie al microfono integrato con sensibilità e rapporto segnale/rumore elevati e cancellazione dell’eco integrata.Mi Portable Bluetooth Speaker supporta la connessione True Wireless Stereo. Tale connessione consente la combinazione di due altoparlanti in una configurazione stereo wireless, con i due altoparlanti che fungono da canali audio destro e sinistro per un’esperienza di ascolto impressionante.Fino a 10 ore di musica con una ricarica completa grazie all’ampia batteria da 2000 mAh. La porta di ricarica USB-C supporta l’orientamento verso l’alto o verso il basso del connettore per una ricarica più rapida e semplice.

Specifiche Tecniche Dimensioni del prodotto: 86 × 86 × 45 mm Peso netto del prodotto: 185 g Resistenza all’acqua e alla polvere: IP67 Capacità della batteria: 2000 mAh Versione Bluetooth: Bluetooth 5.0 Porta di carica: USB-C Tempo di riproduzione continuo: 10 ore (volume al 60%) Raggio di comunicazione: 10 m (spazi aperti privi di ostacoli)

Bluetooth 5.0 per connessioni veloci e stabili

Massima libertà wireless con il chip Bluetooth 5.0 integrato che assicura la compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi, un segnale stabile, una velocità di trasmissione elevata e una potente riduzione delle interferenze. Maggiore potenza e maggiore durata della batteria per una maggiore riproduzione della musica all’aperto.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 17,7 x 10,8 x 5,1 cm; 310 grammi

Classe IP67 antipolvere e impermeabile: supporta il livello 6 antipolvere e il livello 7 di impermeabilizzazione; può prevenire efficacemente i danni ai componenti interni dell’apparecchiocausati dal sudore, dagli schizzi di pioggia, e dall’accumulo di polvere

Durata della batteria fino a 10 ore; dotato di una batteria da 2000 mAh, può riprodurre musica fino a 10 ore ininterrotte; batteria a lunga durata che può accompagnarti a lungo nelle tue giornate

Supporta la funzione di interconnessione stereo; due altoparlanti possono essere interconnessi e combinati tra loro in un altoparlante stereo wireless

