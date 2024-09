Xiaomi: In arrivo Due Nuovi Robot per la Pulizia

Xiaomi ha recentemente lanciato due nuovi robot per la pulizia domestica: il Xiaomi Robot Vacuum X20 Max e il Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro. Questi dispositivi condividono molte specifiche tecniche, ma il Max offre alcune funzionalità aggiuntive che lo distinguono come modello di fascia superiore. Tra queste ci sono un sistema di lavaggio con acqua calda, braccetti estensibili per i mop e una spazzola centrale anti-groviglio più avanzata.

Entrambi i robot sono disponibili in Italia e sono progettati per aspirare e lavare i pavimenti in modo efficiente. Il modello X20 Max presenta una potenza di aspirazione di 8.000 Pa e include una spazzola rotante laterale che indirizza la polvere verso la bocca di aspirazione. È equipaggiato con due mop rotanti che possono sollevarsi automaticamente in presenza di tappeti o superfici delicate. Diverse modalità di funzionamento sono incluse: solo aspirazione, solo lavaggio, aspirazione e lavaggio simultanei e aspirazione seguita dal lavaggio per sporco ostinato.

Per la navigazione, il robot utilizza un sistema laser LDS, consentendo di mappare l’ambiente attraverso l’app Xiaomi Home. Grazie a questa applicazione, gli utenti possono pianificare i percorsi di pulizia e impostare routine personalizzate, oltre ad utilizzare assistenti vocali come Google Assistant e Alexa. La batteria da 5.200 mAh dell’X20 Max permette una pulizia di circa 120 minuti in modalità standard e la stazione di ricarica include un sacchetto per la polvere, una vasca per l’acqua pulita e una per quella sporca. Inoltre, i mop possono essere lavati a 55° e asciugati con aria calda per prevenire muffe.

Il modello X20 Pro, invece, ha una potenza di aspirazione di 7.000 Pa e simili modalità operative. Anche questo robot include mop che si sollevano automaticamente e utilizza lo stesso sistema laser per la navigazione. La sua autonomia è stimata a circa 160 minuti in modalità standard. Tuttavia, la stazione di ricarica del Pro è meno complessa e non offre il lavaggio dei mop con acqua calda.

Il prezzo per il Xiaomi Robot Vacuum X20 Max è di 649,99 euro, mentre il X20 Pro è disponibile a 499,99 euro. Entrambi possono essere acquistati sul sito ufficiale di Xiaomi.