Redmi ha annunciato l’arrivo in Europa del Redmi 10 2022, nuova versione del suo smartphone economico con qualche piccolo aggiornamento tecnico. Il telefono ha un display da 6.5 pollici con vetro Gorilla Glass 3, refresh rate a 90Hz e risoluzione di 2400×1080 pixel. La batteria è da 5000mAh con ricarica veloce da 18W grazie al caricabatterie incluso nella confezione. La RAM è di 4GB, mentre lo storage interno può essere scelto nei tagli da 64 e 128GB. Per quanto riguarda la fotocamera, quella frontale è da 8 megapixel mentre sul retro sono presenti quattro obiettivi: una grandangolare da 8 mehgapixel con 120 gradi di campo visivo, un sensore principale da 50 megapixel e altri due da 2 megapixel ciascuno per le macro e la profondità di campo.

Redmi 10 2022 ha una porta USB-C e presa per le cuffie sa 3.5mm, NFC, altoparlanti stereo e lettore di impronte digitali fisico per lo sblocco. Il sistema operativo incluso è Android 11 con MIUI 12.5, supporta due SIM o una SIM e un’espansione di memoria. Non ci sono ancora conferme sulla data di uscita, comunque imminente, e nemmeno sul prezzo, che dovrebbe rimanere in linea con il modello dell’anno precedente e quindi 229 euro per la versione base.