Xiaomi, stando al rapporto diffuso da Startegy Analytics, ha superato per la prima volta tutti i competitor in Europa, aggiudicandosi con le sue spedizioni una fetta di mercato del 25% nel secondo trimestre del 2021.

Un traguardo che segue, di pochi giorni, l’annuncio della seconda posizione raggiunta da Xiaomi per numero di spedizioni di smartphone in tutto il mondo, con una quota pari al 16,9%. A livello globale, al momento, davanti a Xiaomi c’è solo Samsung.

“Le ragioni del nostro successo sono dovute ad un approccio in termini di marketing e strategia di vendita vincente, che ha creato fedeltà al brand e ha reso Xiaomi parte della vita quotidiana dei suoi Fan e utenti” ha detto Ou Wen, General Manager per l’Europa Occidentale di Xiaomi, che ha aggiunto: “Abbiamo riscontrato un grande successo in molti Paesi europei e vogliamo continuare in questa direzione”