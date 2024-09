Xiaomi: 7 Innovazioni AIoT, dai Robot alle TV fino ai Wearable

Xiaomi ha recentemente lanciato sette nuovi prodotti nell’ambito del suo ecosistema AIoT, progettati per migliorare la vita quotidiana e semplificare le attività domestiche. Tra le novità troviamo il Xiaomi Robot Vacuum X20 Max e X20 Pro, due aspirapolvere robot avanzati. Il X20 Max offre una potenza di aspirazione di 8000Pa e include un sistema di lavaggio e asciugatura rapida, risultando eccellente per famiglie con animali domestici. Il braccio mop estensibile facilita la pulizia anche degli angoli più difficili. D’altra parte, il X20 Pro, con una potenza di 7000Pa, è progettato per una pulizia efficiente anche in assenza dei proprietari, grazie a una base che svuota automaticamente il serbatoio e pulisce il mop. I prezzi saranno rispettivamente di 649,99€ per il X20 Max e 499,99€ per il X20 Pro, disponibili dal 10 dicembre.

In ambito intrattenimento, Xiaomi ha presentato i nuovi TV Max 100 e 85 per il 2025. Entrambi offrono display QLED 4K UHD con una ottima precisione cromatica e un refresh rate di 144Hz. Queste TV sono equipaggiate con Dolby Vision e Dolby Atmos per un’esperienza audiovisiva di alta qualità. Inoltre, con Google TV e la possibilità di essere controllate tramite Xiaomi Watch 2, sono destinate a diventare il fulcro dell’intrattenimento domestico. I prezzi saranno di 1999,99€ per il modello 100 e 1299,99€ per il modello 85.

Per quanto riguarda gli accessori, gli Xiaomi Buds 5 promettono un suono di alta qualità con cancellazione del rumore e una durata della batteria fino a 39 ore. Disponibili da oggi a 99,99€, offrono anche controlli tattili intuitivi. La Xiaomi Smart Band 9 combina eleganza e funzionalità, con oltre 150 modalità sportive e una durata di 21 giorni con una singola ricarica, al prezzo di 39,99€. Infine, il Xiaomi Watch 2, ora in Titan Gray, introduce nuove funzionalità, tra cui il controllo remoto della TV e le lezioni di boxe, e sarà disponibile a 169,99€. Tutti questi prodotti sono acquistabili su mi.com e altre piattaforme di e-commerce.