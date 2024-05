Xiaomi 1C Robot Aspirapolvere Mop Cleaner Controllo Intelligente dell’Acqua con capacità Telecomando APP pianificato in modo intelligente (Mi Robot)

307,67€

Sistema di navigazione visiva dinamica:

Cattura rapidamente informazioni di coordinate, estrae funzionalità spaziali complesse, mantiene sollevamenti dinamici durante il viaggio, delinea mappe in modo più preciso ed efficiente.

VSLAM + CPU a 4 core:

Con più calcolo di correzione, in grado di individuare la posizione esatta del robot in tempo reale e disegnare in modo intelligente il percorso di lavoro.

Serbatoio d’acqua da 200 ml:

Controllo preciso dell’acqua e movimento più pulito.

Aspirazione potente da 2500 Pa:

Dotato di motore senza spazzole, regola il design del canale dell’aria e assorbe facilmente le particelle di polvere.

Aspirazione a sospensione + potente spazzola principale:

Porta di aspirazione con grande diametro, vicino al suolo.

Sensore di alta precisione:

15 tipi di sensori multidirezionali sensibili a vari ambienti complessi e possono facilmente evitare gli ostacoli.

Controllo remoto con applicazione Mijia:

Pulizia programmata, per una pulizia anche quando non sei a casa.

Ostacolo incrociato da 20 mm:

Sale facilmente su soglie, binari e tappeti.

Corpo sottile da 8,2 cm:

Arriva facilmente in fondo a letto, armadio e divano.

Ricarica automatica:

Si ricarica automaticamente quando rimane meno del 15% della batteria. Quando la batteria si carica all’80%, torna in posizione di spegnimento e continua la pulizia.

Marchio: Xiaomi Mijia.

Modello: 1C.

Tipi di accessori: pattumiera, cuscinetto per pulizia, altri accessori, spazzola girevole, spazzolone, serbatoio dell’acqua.

Materiale: ABS, altri.

Caratteristica: Pulizia programmata e auto ricarica.

Potenza (W): 40 W.

Dimensioni e peso:

Contenuto della confezione:

1 Spazzola;

1 Spazzola laterale;

1 Mocio;

1 Serbatoio;

1 Cavo di alimentazione;

1 Gadget di pulizia;

1 Supporto di ricarica;

1 Manuale utente (lingua italiana non garantita).

Sistema di navigazione visivo: dotato di sistema di navigazione visiva ad alta velocità, aiuta a catturare rapidamente informazioni di coordinate, estrarre complesse caratteristiche spaziali e creare mappe più veloci e precise.

4 livelli di regolazione dell’aspirazione: aspirazione forte da 2500 Pa e con aspirazione è regolabile. È possibile scegliere l’aspirazione migliore a seconda della situazione di pulizia.

Serbatoio d’acqua intelligente da 200 ml: controlla automaticamente la quantità di acqua durante tutto il processo, senza perdite, senza rovinare il pavimento.

Batteria integrata agli ioni di litio: batteria integrata agli ioni di litio da 2400 mAh, grande capacità. Può pulire la stanza fino a 120 metri quadrati alla volta senza bisogno di ricaricarla.

Funzione di ricarica automatica: quando la potenza è inferiore al 15% tornerà alla postazione per caricarsi. Quando la ricarica raggiungerà l’80%, tornerà al posto originale per continuare la pulizia.