Xiaomi 15T Pro 12+512GB & Watch S4 Black – 5x50MP, 144Hz!

Da stranotizie
🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €1,059.89 – €1,023.90

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Xiaomi 15T Pro, Smartphone 12+512GB, Eye-care Display 6,83″ 144Hz, MediaTek Dimensity 9400+, Leica 5x Pro 50MP, 5500mAh, 2 Year Warranty, Black, Charger not included + Xiaomi Watch S4 Black

Xiaomi 15T Pro: Il Tuo Nuovo Compagno Tecnologico

Scopri il Xiaomi 15T Pro, lo smartphone all’avanguardia con una memoria di 12GB + 512GB. Questo dispositivo non è solo potente, ma anche progettato per proteggere i tuoi occhi grazie al suo Eye-care Display da 6,83″ con una refresh rate di 144Hz, perfetto per l’intrattenimento e il lavoro.

Prestazioni ineguagliabili

Dotato del MediaTek Dimensity 9400+, questo smartphone garantisce una reattività straordinaria anche nelle applicazioni più intense e nei giochi. La sua efficienza termica assicura prestazioni elevate senza compromessi, permettendo di goderti un’esperienza fluida e senza interruzioni.

Fotografia da Professionista

La fotocamera Leica con 5x Pro 50MP porta le tue abilità fotografiche a un nuovo livello. Grazie a un obiettivo teleobiettivo, potrai catturare ogni momento con dettagli incredibili, trasformando anche le scene più lontane in capolavori visivi.

Autonomia Incredibile

Con una batteria di 5500 mAh, il Xiaomi 15T Pro offre un’autonomia eccezionale, garantendo energia a lungo termine in un design sottile. Grazie al Xiaomi Surge Battery Management System, puoi sentirti sicuro della sicurezza e dell’affidabilità del tuo dispositivo.

Display Immersivo

Il display ultra-large di 6,83″, con risoluzione 1.5K, offre un campo visivo più ampio e dettagli sorprendenti. Le cornici ultra-sottili con tecnologia LIPO (solo 1,5 mm di larghezza) e un rapporto screen-to-body del 94,5% ti offriranno un’esperienza visiva indimenticabile.

Vantaggi Pratici

  • Portabilità e design elegante: il design sottile e raffinato rende questo smartphone facile da trasportare.
  • Garanzia di 2 anni: goditi la tranquillità di un acquisto sicuro e protetto.

Non perdere l’opportunità di possedere uno smartphone che unisce innovazione e stile. Acquista ora il tuo Xiaomi 15T Pro e trasforma la tua esperienza digitale!

