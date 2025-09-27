Xiaomi 15T Pro 12+256GB + Watch S4 Black – 50MP, 144Hz Display!

🔥 Offerta Amazon
Xiaomi 15T Pro, Smartphone 12+256GB, Eye-care Display 6,83″ 144Hz, MediaTek Dimensity 9400+, Leica 5x Pro 50MP, 5500mAh, 2 Year Warranty, Black, Charger not included +Xiaomi Watch S4 Black
Scopri Xiaomi 15T Pro: Potenza e Innovazione a Portata di Mano
Presentiamo il nuovissimo Xiaomi 15T Pro, uno smartphone pensato per chi cerca prestazioni elevate, eleganza e qualità superiore. Con una memoria di 12 GB RAM e 256 GB di spazio, puoi archiviare tutto ciò che desideri senza alcuna limitazione.
Dettagli Tecnici Avanzati
Il display da 6,83” offre un’eccezionale esperienza visiva grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 144Hz e alla tecnologia Eye-care, perfetta per visioni prolungate. La risoluzione 1.5K promette immagini incredibilmente nitide e dettagliate, arricchendo ogni tua visione.
Fotografia di Livello Professionale
Grazie all’ottica Leica 5x Pro da 50MP, il tuo smartphone catturerà ogni dettaglio con precisione. Che tu stia scattando ritratti o paesaggi, le tue foto saranno veri capolavori. Inoltre, la funzione di zoom fino a 20x ti permetterà di avvicinarti alle scene, rendendo ogni scatto unico.
Autonomia e Prestazioni Impressionanti
Il Xiaomi 15T Pro è dotato di una batteria da 5500mAh, garantendo un’eccezionale autonomia anche nelle giornate più intense. Grazie al MediaTek Dimensity 9400+, questo dispositivo assicura una rapidità senza confronti anche con le app più esigenti.
Vantaggi Pratici
- Design elegante e sottile, per un’esperienza visiva coinvolgente.
- Sistema di gestione della batteria avanzato, per sicurezza e affidabilità.
Non perdere l’occasione di possedere il futuro della tecnologia smartphone. Scegli Xiaomi 15T Pro e vivi un’esperienza senza precedenti!
