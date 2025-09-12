Xiaomi 15 Ultra Smartphone 200MP, 16GB RAM, 512GB Nero

🔥 Offerta Amazon

Xiaomi 15 Ultra Smartphone, 16+512GB, Nero, Lenti Leica Summilux, Sensore principale da 1 pollice, 200MP, Batteria da 5.410mAh, HyperCharge da 90W, HyperAI (Caricabatterie non incluso)

Xiaomi 15 Ultra – Smartphone Eccellente

Scopri l’innovazione con lo Xiaomi 15 Ultra, uno smartphone che unisce design elegante e tecnologia all’avanguardia. Con una memoria di 16GB RAM e 512GB di storage, questo dispositivo in nero è pronto a soddisfare tutte le tue esigenze quotidiane.

Fotografia di Qualità Superiore

Grazie alle lenti Leica Summilux e al sensore principale da 1 pollice, ogni scatto diventa un capolavoro. Con una potenza di 200MP, le tue foto saranno incredibilmente nitide, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Vantaggio 1 : Fotografie notturne straordinarie grazie alla tecnologia avanzata delle lenti.

: Fotografie notturne straordinarie grazie alla tecnologia avanzata delle lenti. Vantaggio 2: Esperienza tele-fotografica unica con zoom ottico che va dai 14mm ai 200mm.

Prestazioni Incredibili

Sotto il cofano, lo Xiaomi 15 Ultra è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite, che offre prestazioni sbalorditive mantenendo basso il consumo energetico. Con una batteria di 5.410mAh, puoi goderti la tua giornata senza preoccupazioni.

Vantaggio 1 : Ricarica ultra-veloce HyperCharge da 90W per ripristinare l’energia in pochi minuti.

: Ricarica ultra-veloce HyperCharge da 90W per ripristinare l’energia in pochi minuti. Vantaggio 2: Autonomia eccezionale grazie all’ottimizzazione Xiaomi Surge, superiore alla concorrenza.

Display Ultra Luminoso

Il display curvo da 3.200 nits offre una visione chiara anche sotto la luce diretta del sole. Con un’esperienza visiva immersiva, ogni video e foto prenderanno vita in modo straordinario.

Inoltre, il tuo smartphone sarà sempre protetto con la resistenza a polvere e liquidi certificata IP68.

Tecnologia AI al Tuo Servizio

Grazie a Xiaomi HyperAI, il tuo dispositivo diventa un assistente personale. Che tu voglia scrivere testi, fare note o migliorare le tue foto, la potenza dell’IA ti accompagnerà in ogni momento della giornata.

Se cerchi uno smartphone che combina eleganza, prestazioni e tecnologia innovativa, non cercare oltre. Acquista subito il Xiaomi 15 Ultra e trasforma la tua esperienza mobile!