Xiaomi 15 Ultra: Smartphone 16+512GB Bianco con Lenti Leica Summilux, Fotocamera da 200MP e Batteria 5.410mAh, Includi Watch S4 e Kit Fotografico

1.797,50€ - 1.499,90€

(as of Mar 21, 2025 10:10:45 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Classico ed elegante

Design iconico

Design premium ispirato a una macchina fotografica tradizionale e un’estetica cinematografica.

Immagini notturne nitide

Sensore principale Leica da 1 pollice

Camera principale con lenti Leica Summilux da 23mm, per foto perfette anche con poca luminosità

Nuove prospettive

Ultra teleobiettivo Leica da 200MP

Per il nuovo apice della fotografia mobile, una nuova esperienza tele-fotografica

Capacità fotografiche computazionali AI favolose

Immortala i tuoi momenti più preziosi con la potenza dell’IA al servizio delle tue foto.

Post-produzione video professionale

Xiaomi 15 Ultra supporta la produzione video in 4K 60fps Log con tutte le lunghezze focali.

1 Design

2 Fotocamera principale

3 Leica da 200MP

4 Xiaomi AISP 2.0

5 Master videography

Un altro passo avanti

Un ecosistema AI-powered

L’assistente AI Google Gemini ti permette ti scatenare tutta la tua creatività e produttività.

Riconoscimento vocale AI

Tecnologia AI in cloud per la conversione automatica di voce in testo.

Interprete AI

Il tuo assistente di traduzione in tempo reale per parlare con chiunque, di persona o al telefono.

Ricerca semantica AI

Con la Ricerca semantica AI, il tuo device può capire le tue parole.

Xiaomi 15 Ultra | con Google Gemini

Parla con Gemini, il tuo assistente personale AI di Google. Semplicemente stupefacente.

1 Xiaomi HyperAI

2 Riconoscimento vocale AI

3 Interprete AI

4 Ricerca semantica AI

5 Con Google Gemini

Prestazioni eccezionali

Snapdragon 8 Elite

Xiaomi 15 Ultra fornisce prestazioni impressionanti bilanciando consumo e autonomia giornaliera.

L’autonomia non è più un pensiero

Design slim ma una batteria rinnovata da 5.410mAh (typ) con chip di ottimizzazione Xiaomi Surge.

HyperCharge a 90W

Wireless HyperCharge a 80W

Anche dopo 1.000 cicli di carica, la capacità della batteria resta superiore al 90%.

Interfaccia e funzioni intuitive

Connessione extra stong per non perdere mai la connessione

IP68

Un altro pensiero in meno! Resistenza a polvere e liquidi .

1 Performance da leader

2 Batteria

3 HyperCharge a 90W

4 Esperienza premium

5 Resistenza all’acqua

Colori fedeli e vividi

Efficiente e luminoso come non mai

Xiaomi 15 Ultra regala una sensazione al tatto e una presa senza paragoni.

Consumo ridotto al minimo

Ma display sempre attivo

Informazioni importanti sempre visibili anche quando lo schermo è bloccato.

3200nits di luminosità

E anche la luce diretta non sarà un pensiero

Ti permette di godere della qualità in alta definizione anche sotto la luce del sole.

Immersivo e fedele

Esperienza cinematografica

Xiaomi 15 Ultra regala una un’esperienza audiovisiva immersiva indimenticabile.

1 Display ultra smart

2 Display always-active

3 Display ultra luminoso

4 Flagship experience

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 2 marzo 2025

Produttore ‏ : ‎ Xiaomi

ASIN ‏ : ‎ B0DXKJB5Y5

LENTI LEICA – Xiaomi 15 Ultra monta le migliori lenti per smartphone. Comparto fotografico Leica a quattro camere con sensore principale da 1 pollice e ultra tele da 200MP. Grazie al superbo zoom ottico 14mm – 200mm, Xiaomi 15 Ultra offre un’esperienza fotografica unica, paragonabile al trio classico di lenti della fotografia tradizionale.

FUNZIONI AI DI ULTIMA GENERAZIONE – Che sia generare testi, prendere appunti, creare un riassunto o eliminare oggetti da una foto, Xiaomi 15 Ultra grazie a Xiaomi HyperAI, Powered by Xiaomi HyperOS 2, ti supporta in tutti i momenti del quotidiano.

PRESTAZIONI INIMMAGINABILI – Snapdragon 8 Elite Mobile Platform con processore da 3nm, offre performance sopra a tutti consumando meno energia della generazione precedente.

Debutto di HyperOS 2.0, l’assistente di vita intelligente al polso.

Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition