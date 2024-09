Xiaomi 15 Ultra: La Rivoluzione della Fotografia Smartphone

Secondo gli ultimi rumor, il prossimo Xiaomi 15 Ultra rappresenterà una svolta dal punto di vista fotografico nel settore mobile. Il prossimo flagship della casa cinese vedrà infatti l’introduzione di un teleobiettivo innovativo, dotato di una lunghezza focale molto estesa, oltre a un sensore ad altissima risoluzione.

La serie Xiaomi 15, secondo fonti vicine al colosso cinese, verrà ufficialmente presentata dopo il lancio del SoC Snapdragon 8 Gen 4, previsto per lo Snapdragon Summit di ottobre. Il lancio sul mercato sarebbe invece rinviato al 2025. Come di consueto, la variante Ultra si distinguerà per il suo comparto fotografico di prim’ordine.

Xiaomi si affiderà a un sensore ottico 10x, combinato con un sensore da 200MP, segnando un passo avanti rispetto al modello attuale che dispone di un teleobiettivo periscopico da 50MP e zoom ottico 5x. La distanza di scatto non sarà più un problema, con le immagini che rimarranno comunque nitide e con poca perdita di qualità, anche quando scattate da lontano.

Un’altra novità di spicco sarà l’introduzione del sensore Sony LYT-900 nella camera frontale, con i maggiori miglioramenti riscontrabili negli scatti in condizioni di scarsa luminosità. Anche in questo caso ci aspettiamo un aumento dei megapixel sul sensore frontale, passando da 32 a 50MP.

Focalizzandoci sulle altre caratteristiche, dovremmo trovare un display 2K, in grado di ospitare un sensore di impronte digitali ad ultrasuoni. Oltre allo Snapdragon 8 Gen 4, troveranno spazio ben 24GB di RAM. Come già anticipato, l’autonomia non sarà un problema grazie all’implementazione di una batteria da ben 6.200 mAh. Android 15 e l’interfaccia proprietaria HyperOS 2.0 completeranno la scheda tecnica.

Se tutta questa serie di indiscrezioni dovesse essere confermata, ci troveremmo di fronte a uno degli smartphone di fascia alta più interessanti del prossimo anno. E voi siete impazienti di scoprirlo?