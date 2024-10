Xiaomi 15 Pro: Caratteristiche e Novità Ufficiali

Xiaomi ha recentemente lanciato il nuovo Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro, insieme al sistema operativo Xiaomi HyperOS 2.0. Attualmente, gli annunci riguardano solo la Cina, ma si prevede che in futuro possano arrivare anche in Europa. Il design del nuovo flagship presenta una cornice monoblocco in alluminio aeronautico e un unico pezzo in ceramica Deco, con uno schermo microcurvo che circonda la cornice centrale. Ci sono due versioni: la standard con dimensioni di 161,3 × 75,3 × 8,3 mm e la versione Silver, più spessa (8,7 mm). Lo smartphone è certificato IP68 e pesa tra i 213 e i 219 grammi.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Xiaomi 15 Pro è dotato di uno schermo OLED da 6,7 pollici, risoluzione da 3.100 x 1.440 pixel e refresh rate fino a 120Hz, con una luminosità massima di 3.200 nits, supporto HDR10+, Dolby Vision e protezione Xiaomi Ceramic Glass 2.0. Sotto il pannello, troviamo il processore Snapdragon 8 Elite, con opzioni di RAM di 12 o 16 GB e storage UFS 4.0 fino a 1 TB. La batteria da 6.100 mAh supporta la ricarica cablata da 90W e wireless da 50W. Altre specifiche includono Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, mentre il sistema di raffreddamento utilizza una pompa fredda con un’area di dissipazione fino a 4053 mm². Il chip Xiaomi Surge T1S migliora la ricezione del segnale e c’è un’innovativa comunicazione senza rete per chiamate bidirezionali fino a 3,5 km.

Passando al comparto fotografico, Xiaomi 15 Pro collabora con Leica e presenta una fotocamera principale da 50 Mpixel con stabilizzatore Hyper OIS, una grandangolare sempre da 50 Mpixel, un sensore Samsung per foto macro e una fotocamera tele da 50 Mpixel con zoom lossless da 10x. Per i selfie, è disponibile una fotocamera da 32 Mpixel. Il prezzo per la versione 12/256 GB è di circa 742 dollari, mentre la versione 16/512 GB costa 812 dollari e quella da 1 TB 910 dollari. Le vendite inizieranno domani.