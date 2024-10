Xiaomi 15: nuovo Snapdragon 8 Elite e una vasta gamma di colori

Xiaomi ha presentato in Cina la nuova serie Xiaomi 15, che comprende tre modelli: lo standard, la Diamond Edition e la Custom Edition, quest’ultima disponibile in 20 colori. Il nuovo Xiaomi 15 è equipaggiato con il chipset Snapdragon 8 Elite, supportato da 12GB o 16GB di RAM LPDDR5X e fino a 1TB di memoria UFS 4.0, migliorando significativamente le prestazioni rispetto al predecessore. La batteria, con una capacità di 5.400mAh e tecnologia Silicon-Carbon, segna un progresso rispetto ai 4.610mAh del Xiaomi 14. Nonostante una batteria più capiente, il design risulta più compatto, con dimensioni di 152,3 x 71,2 x 8,08mm e un peso di 191 grammi.

Il display rimane da 6,36 pollici, un OLED con risoluzione di 1.200 x 2.670 pixel e refresh rate di 120Hz, e la luminosità massima raggiunge i 3.200 nit. Il sensore di impronte digitali è a ultrasuoni, offrendo maggiore affidabilità e velocità. Per la prima volta, il display è protetto dal vetro Dragon Crystal, descritto come dieci volte più resistente del Gorilla Glass Victus. La scocca è in lega di alluminio ad alta resistenza con una capacità di resistenza alla flessione superiore del 33% e il dispositivo ha la certificazione IP68 contro polvere e acqua.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera da 50 Megapixel. Il sensore principale ha un’apertura f/1.62 e stabilizzazione ottica, con zoom lossless fino a 5x. Il teleobiettivo ha una lunghezza focale di 60mm e la fotocamera ultragrandangolare offre un campo visivo di 115°. È possibile registrare video in 8K a 30fps.

Xiaomi 15 supporta la ricarica rapida a 90W e la ricarica wireless a 50W, con un chip G1 integrato per la gestione dell’energia. La connettività include 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e NFC, ma non è presente il jack audio. Il sistema operativo è HyperOS 2.0.

Il modello base (12/256GB) è disponibile per il preordine a 4.500 Yuan (circa 585 euro) e sarà in vendita dal 31 ottobre. La Diamond Edition ha finiture di lusso e la Custom Edition offre 20 colori e due opzioni di finitura. Non ci sono ancora informazioni sulla disponibilità in Europa.