Xiaomi 15: 12+512GB, Nero, Fotocamera Leica da 50MP, Batteria 5.240mAh e Ricarica HyperCharge 90W + Watch S4

Uno scatto sopra a tutti Tripla fotocamera Leica Lenti Leica Summilux

Le lenti Leica Summilux di Xiaomi 15, in abbinata con un’apertura f/1.62, offrono prestazioni ottiche eccellenti. Non solo catturano abbastanza luce in ambienti con scarsa illuminazione, ma garantiscono anche una riproduzione dei colori, un contrasto e una risoluzione eccezionali.

Light Fusion 900 Sensore ad alta gamma dinamica

Light Fusion 900 è un sesnore di immagini customizzato Xiaomi da 1/1.31″. Con un range dinamico di 13.5EV e una profondità a 14-bit, permette di catturare dettagli in ogni condizione di luce come non mai.

60mm Teleobiettivo flottanti Leica

Il teleobiettivo flottante Leica da 60mm va oltre le limitazioni dello spazio permettendo alle lenti di muoversi all’interno della camera. Questo permette di mettere a fuoco da 10cm all’infinito, rendendo perfetti tutti gli scatti. Il Telemacro permette di catturare ogni dettaglio ravvicinato in modo sorprendente.

Xiaomi AISP 2.0 Piattaforma di fotografia computazionale AI 2.0

Grazie a PortraitLM 2.0, oltre a tutti gli altri upgrade all’algoritmo HDR e Ritratto, Xiaomi 15 può scattare incredibili ritratti al tramonto e restituirti le immagini che davvero hai vissuto anche in scenari con luminosità complessa.

Master Videography Crea in Dolby Vision con tutte le focali

Xiaomi 15 supporta Dolby Vision video recording con tutte le profondità focali, regalando un’esperienza completamente integrata, dalla registrazione, alla fruizione del contenuto, finanche all’editing. Creare in Dolby Vision vuol dire cogliere tutta la profondità dei colori, i contrasti e le varie luminosità, rivelando ogni sfumatura.

Design & Xiaomi HyperAI Design fluido Touch & Feel eccezionale

Xiaomi 15 è dotato di un design fluido in ogni dettaglio. Struttura in alluminio micro-curva, per un’estetica superba e una presa eccezionale.

Eleganza discreta Struttura micro-curva

Il design di Xiaomi 15 è quello di un capolavoro finemente scolpito.

Sofisticato ed elegante Liquid Silver

Processi e materiali diversi fra loro producono un design di placcato argento su scala nanometrica, sofisticato e senza giunture.

Xiaomi HyperAI Un mondo AI a portata di mano

Scatena la tua creatività con l’assistente AI potenziato e personalizzato Google. Integra la tecnologia di elaborazione multimodale all’avanguardia di Xiaomi, capace di gestire testo, voce e immagini.

La potenza dell’AI aumenta l’efficienza nelle attività: scrittura AI, riconoscimento vocale AI, interprete AI, ricerca semantica AI, sfondi dinamici AI.

Xiaomi 15 with Google Gemini

Parla con Gemini, un personal assistant AI di Google, e dai nuova potenza alle tue idee.

Gemini, il tuo assistente AI: Gemini Overlay, Gemini Live, Image Generation, Gemini Extensions.

Prestazioni eccellenti ma altissima efficienza energetica Snapdragon 8 Elite Potenza di elaborazione senza pari.

Xiaomi 15 è dotato del processore top del mercato, Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, con processo a 3nm e CPU Oryon, per una nuova esperienza di utilizzo, bilanciando il consumo e l’autonomia giornaliera.

Xiaomi IceLoop system Dissipazione del calore ad alta efficienza.

L’innovativo design termico ad ala aumenta l’area di contatto tra il tubo di calore a circuito chiuso e il telaio, migliorando significativamente l’efficienza di dissipazione del calore.

Batteria con chip Xiaomi Surge 5240mAh (typ)

Xiaomi 15 riesce ad essere slim e compatto anche con una batteria ancora più capiente. 5.240mAh con chip dedicato Xiaomi Surge che permette una capacità extra di 630mAh.

HyperCharge a 90W Wireless HyperCharge a 50W

Xiaomi Surge P3 è il chip dedicato a rendere smart il fast-charging e Xiaomi Surge G1 aiuta la gestione dell’autonomia, lavorando in in tandem, la durata della batteria è allungata in maniera rilevante. Dopo 1.600 cicli di ricarica, la capacità della batteria resta intorno all’80%.

Display Uno schermo di livello superiore Colori straordinari

Dimensioni ridotte a 6.36″ con caratteriestiche impressionanti, incluso il nuovissimo all-day meteo always-on display.

Consumo ultra ridotto Always-active Display

Xiaomi 15 offre il primo Always-active Display di Xiaomi con luminosità adattiva. Una volta attivato, le informazioni chiave come orario e notifiche saranno visibili anche a display bloccato. Il refresh rate sarà inferiore a 1Hz, non creando problemi all’autonomia della batteria.

Nuova esperienza flagship Sblocco con impronta digitale ultrasonico

Xiaomi 15 è dotato di un avanzato sensore di impronte digitali a ultrasuoni, che registra la tua impronta in 3D per migliorare notevolmente la sicurezza, offrendo al contempo posizioni di sblocco più flessibili per un’esperienza migliore.

Esperienza di comunicazione di nuova generazione

Xiaomi 15 vanta un sintonizzatore Xiaomi Surge T1S aggiornato, completato da un Super Antenna Array e dalla Comunicazione Intelligente AI. Questa potente combinazione offre un’esperienza di comunicazione significativamente migliorata per le tue esigenze quotidiane.

IP68 Resistenza all’acqua e alla polvere

Le prestazioni del dispositivo rimangono inalterate anche in condizioni meteorologiche difficili. Metti da parte le preoccupazioni e crea a tuo piacimento.

LENTI LEICA – Xiaomi 15 lenti Leica Summilux. Sensore Light Fusion 900 con fotocamera principale a tripla lunghezza focale. Teleobiettivo flottante Leica da 60mm.

FUNZIONI AI DI ULTIMA GENERAZIONE – Che sia generare testi, prendere appunti, creare un riassunto o eliminare oggetti da una foto, Xiaomi 15 grazie a Xiaomi HyperAI, Powered by Xiaomi HyperOS 2, ti supporta in tutti i momenti del quotidiano.

PRESTAZIONI INIMMAGINABILI – Snapdragon 8 Elite Mobile Platform con processore da 3nm, offre performance sopra a tutti consumando meno energia della generazione precedente.

Debutto di HyperOS 2.0, l’assistente di vita intelligente al polso.