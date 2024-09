Xiaomi 14T e Pro: Caratteristiche e Prezzi al Momento del Lancio

Xiaomi ha presentato la nuova serie di smartphone Xiaomi 14T, concepita per chi desidera un’esperienza fotografica eccellente, in particolare in condizioni di scarsa luminosità. Questa gamma si distingue per l’adozione dell’intelligenza artificiale (AI) avanzata, che migliora la qualità delle immagini e la produttività quotidiana.

Gli smartphone Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro sono equipaggiati con ottiche Leica e tecnologia di fotografia computazionale AI, che consente di ottenere scatti dettagliati e vividi anche in ambienti poco illuminati. La tecnologia FusionLM, parte della piattaforma AI, migliora la gamma dinamica e riduce il rumore, esaltando colori e dettagli. È incluso il supporto al formato UltraHDR, che potenzia l’esperienza visiva delle immagini.

Il modello di punta, Xiaomi 14T Pro, presenta una tripla fotocamera di alta qualità, con un sensore principale da 50 MP e apertura ƒ/1.6, permettendo una notevole flessibilità per diversi scatti. Inoltre, è dotato di funzionalità videografiche avanzate, come la modalità Movie e registrazione HDR a 4K.

Oltre alla fotografia, la serie 14T offre strumenti AI per semplificare attività quotidiane. Le nuove funzioni AI, come AI Interpreter e AI Recorder, aiutano nella traduzione e nella trascrizione automatica, aumentando l’efficienza lavorativa. È presente anche la funzione Circle to Search with Google, che permette di effettuare ricerche senza cambiare app.

Il display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici offre una risoluzione di 2712 x 1220 pixel e un refresh rate di fino a 144 Hz, garantendo un’interazione fluida. La luminosità raggiunge fino a 4000 nit, ottimizzando la visibilità anche all’aperto. Entrambi i modelli sono dotati di altoparlanti stereo Dolby Atmos per un audio di alta qualità.

Xiaomi 14T Pro è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 9300+, che assicura un incremento significativo delle prestazioni, mentre Xiaomi 14T è equipaggiato con il Dimensity 8300-Ultra. Entrambi i dispositivi offrono una batteria da 5.000 mAh con caricatore rapido HyperCharge da 120W.

Il design elegante della serie include una cornice in metallo e certificazione IP68 per resistenza a polvere e acqua. Disponibile in una versione sostenibile Lemon Green, Xiaomi 14T Pro è offerto in tre varianti di memoria a partire da 799,90€, mentre Xiaomi 14T è disponibile a partire da 649,90€. Entrambi i modelli possono essere acquistati online e nei principali rivenditori.