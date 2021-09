Non sappiamo quale sia la reale autonomia del nuovo Xiaomi 11T Pro, svelato oggi e in vendita in Italia dal 28 settembre: lo abbiamo avuto in prova per un paio di settimane, ma non lo sappiamo davvero.

Non è che siamo distratti, è che non importa. E non importa perché con l’alimentatore da 120W (sì, è nella confezione) la batteria si ricarica così velocemente che non fai in tempo ad accorgerti che era scarica: il tempo di una doccia, di fare colazione, di prepararsi per uscire e lo smartphone è di nuovo al 100%. Insomma, questo telefono è forse il primo in cui davvero la durata della batteria diventa un parametro insignificante, più ancora che nel precedente Mi 11 Ultra.

Che cos’è l’11T Pro e dove si posiziona

E proprio dell’Ultra, questo 11T Pro è in qualche modo erede: sta indubbiamente in cima alla gamma Xiaomi per caratteristiche tecniche, anche se non dal punto di vista del costo. Come già nel passaggio da Mi 10 a Mi 10T Pro, il prezzo dello smartphone è sceso, ed è sceso tanto: se all’uscita il Mi 11 Ultra costava 1399 euro, adesso l’11T Pro costa 649 o 699 euro a seconda delle versioni. È esattamente la metà, se non addirittura meno (senza contare la promozione del primo giorno di vendita, che butta giù il listino sino a 599 euro).

Questo, come si diceva, senza dimenticare quasi nulla: processore Snapdragon 888 abbinato a 8 Gb di memoria Ram super veloce e 128 o 256 Gb di spazio di archiviazione, batteria da 5mila mAh, connettività 5G, display Amoled Fhd+ da 6.67” con frequenza di campionamento sino 480Hz (semplificando, è la velocità di risposta dello schermo ai nostri tocchi) e tre fotocamere posteriori da 108, 8 e 5 Mp. L’unico dettaglio è che il refresh rate non è più l’impressionante 144 Hz del Mi 10T Pro di un anno fa, ma si ferma a quota 120: è però davvero un dettaglio, che nell’uso quotidiano nemmeno si nota.

Quello che si nota è che rispetto a quelli che l’hanno preceduto il nuovo 11T Pro è decisamente più sleek, che vuol dire che è insieme più maneggevole e più elegante: non ha la gigantesca protuberanza posteriore del Mi 11 Ultra e nemmeno pesa 220 grammi come il Mi 10T Pro.

La curiosità

Questo smartphone si chiama 11T Pro e non Mi 11T Pro, come sarebbe stato lecito attendersi, perché è il primo in cui il colosso cinese ha deciso di abbandonare il prefisso che di solito distingueva i suoi prodotti di fascia alta: visti gli ottimi risultati in termini di vendite, anche in Europa (e pure in Italia), l’azienda è evidentemente convinta che il nome Xiaomi sia ormai conosciuto a sufficienza per attirare i clienti. E probabilmente ha ragione.

Come fa le foto e quali sono i dubbi

Come detto, l’11T Pro ha fotocamera principale da 108 Mp unita a un obiettivo ultra-grandangolare da 120° e a una telemacro 2x ed è in grado di girare video in 8K e HDR10+; la parte hardware è accompagnata da un software ricco di funzioni curiose e interessanti, potenziate dall’uso dell’intelligenza artificiale, come Time Freeze, Magic Zoom e Audio Zoom, che permettono di ottenere clip che sicuramente conquisteranno molti like e condivisioni sui social network.

Le foto vengono sempre bene, com’era immaginabile considerando la dotazione tecnologica, più o meno in qualsiasi condizione di luce. Sono buone, ma non eccezionali e la sensazione è che manchi ancora un piccolo scatto per arrivare ai livelli della migliore concorrenza: per capirci, siamo dalle parti di OnePlus, più che da quelle di Samsung e Huawei. Ci hanno forse convinto di più i video.

Il sistema operativo dello Xiaomi 11T Pro è Android 11, personalizzato con la versione 12.5.4 dell’interfaccia MiUi, e qui vale il discorso inverso rispetto a quello fatto per le foto: siamo dalle parti di Samsung e Huawei, piuttosto che da quelle di OnePlus, che per noi resta il riferimento da questo punto di vista. Questa, più di tutte le altre parti di questa recensione, è comunque una questione di gusti personali.

Un dubbio che abbiamo avuto e che può interessare molti è invece sulla durata della batteria: non nell’uso quotidiano (abbiamo detto che non importa), ma nel tempo, nel corso della vita del telefono. Ricaricarla così velocemente, in meno di 20 minuti, che effetti avrà sul lungo periodo? Secondo Xiaomi, praticamente nessuno: secondo quanto spiegato, la batteria è divisa in due e ogni metà è ricaricata a sua volta in parallelo e metà per volta (insomma, i 120W vengono divisi per 4), cosa che dovrebbe ridurre lo stress delle componenti interne. Se proprio non ci si fida, si può usare ogni tanto un alimentatore più lento, lasciando quello super veloce ai momenti in cui davvero serve.

Che cosa ci è piaciuto

La velocità di ricarica è davvero impressionante, più di quella (già impressionante) del caricabatteria del Mi 11 Ultra: difficile farne a meno, dopo che la si è provata. Ottimo anche il prezzo: quasi 700 euro non sono pochi, ma lo sono in rapporto alle caratteristiche tecniche di questo smartphone e lo sono in rapporto a quanto costavano gli altri prodotti Xiaomi di fascia alta.

Che cosa ci è piaciuto poco

Durante i giorni di test ci siamo imbattuti in un bug piuttosto fastidioso: quando si esce da un’app, l’app sembra andare in background ma in realtà resta in primo piano mentre si blocca il telefono. Quando lo si sblocca di nuovo, non ci si ritrova sulla schermata iniziale, ma si è di nuovo dentro all’app da cui si pensava di essere usciti. Succede molto spesso con WhatsApp: si riceve una notifica, si sblocca il telefono per leggerla bene, ma in realtà si viene buttati dentro a WhatsApp, la notifica sparisce e non c’è modo di leggerla.