Da piccolo ero un fan di Hercules e ho avuto una brutta sorpresa quando ho scoperto dell’omofobia del protagonista Kevin Sorbo. Ci è andata molto meglio con Xena, visto che in più occasioni Lucy Lawless ha attaccato razzisti, omofobi e misogini. Ieri c’è stato lo scontro definitivo, l’attore americano da sempre supporta Trump e nei giorni scorsi ha incitato la folla che marciava su Capitol Hill dicendo: “Oggi farete la storia. Però non andate contro la polizia come fanno gli ANTIFA, gli agenti sono dalla nostra parte“.

Dopo l’attacco al Campidoglio e i morti, Kevin ha fatto retromarcia ed ha pubblicato la famosa foto con l’impellicciato cornuto, scrivendo: “Questi per me non sono dei patrioti“.

Immediata la risposta epica di Xena: “No, moscerino. Non sono patrioti. Sono le tue scimmie volanti, i terroristi nostrani, gli attori di QAnon. Sono gli stron*i che escono ed eseguono i pessimi ordini di persone come te a cui piace caricarli come giocattoli e lasciarli fare del loro peggio”.

Colpito e affondato.

No, Peanut. They are not Patriots. They are your flying monkeys,homegrown terrorists, QAnon actors. They are the douchebags that go out and do the evil bidding of people like you who like to wind them up like toys and let them do their worst. #keepingYourFilthyHandsclean #enabler

— Lucy Lawless (@RealLucyLawless) January 7, 2021