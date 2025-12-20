Xcel Energy: Maria Demaree entra nel Consiglio di Amministrazione

Xcel Energy ha annunciato l’ingresso di Maria Demaree nel proprio Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dal 17 dicembre 2025. La nomina segna un passo strategico per rafforzare la leadership dell’azienda in ambiti chiave come tecnologie digitali, sicurezza informatica e trasformazione energetica.

Maria Demaree ha costruito una carriera di primo piano nel settore delle tecnologie avanzate e della sicurezza con oltre trent’anni in Lockheed Martin. Attualmente ricopre il ruolo di Senior Vice President, Enterprise Business and Digital Transformation e Chief Information Officer della società, dove guida la strategia IT globale. Nel suo incarico attuale, Demaree supervisiona il programma 1LMX, un’iniziativa di trasformazione digitale che include delivery IT, data & analytics, cybersecurity e processi aziendali ad alta classificazione.

Ha inoltre ricoperto ruoli di vertice come Vicepresidente e Direttore Generale per le divisioni National Security Space, Special Programs e Mission Solutions, gestendo portafogli multimiliardari per clienti governativi nei settori difesa e intelligence. La nomina di Maria riflette l’impegno di Xcel Energy a rafforzare le competenze nell’erogazione di tecnologie, nella sicurezza informatica e nell’innovazione digitale.

Demaree entrerà a far parte di due comitati chiave: il Comitato di Revisione Contabile e il Comitato Operativo, Nucleare, Ambientale e di Sicurezza. Ha conseguito un Master in Ingegneria dei Sistemi presso l’Università della Pennsylvania e una laurea in Informatica presso la Pennsylvania State University. Il suo profilo tecnico-scientifico, unito alla solida esperienza operativa, la rende una figura di riferimento per accompagnare l’evoluzione energetica in corso. Demaree è onorata di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Xcel Energy e non vede l’ora di contribuire al consiglio di amministrazione mentre Xcel Energy continua a innovare e crescere.