Xbox One e Series X cambiano home page, le nuove funzioni

Xbox ha annunciato una nuova veste grafica e nuove funzioni per l’interfaccia Home, in arrivo sulle console Xbox Series X | S e Xbox One, disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane con un rollout progressivo. Il team Xbox rivela di aver creato la nuova Home dopo aver esaminato il feedback e i dati degli utenti della community e degli Xbox Insider, analizzando anche i case study del settore e studiando ciò che i giocatori stavano utilizzando sulla loro interfaccia. L’obiettivo, infatti, è quello di creare un’esperienza per l’utente che lo aiuti a scoprire nuovi giochi, connettersi con le community e riscoprire i titoli che già amano. Le principali funzionalità riguardano una navigazione più semplice nella libreria di giochi, più spazio per lo sfondo personalizzato, semplificando il layout e posizionando i titoli giocati di recente e altri contenuti e app nella parte inferiore dello schermo, la possibilità di mostrare la grafica del gioco associata agli ultimi titoli giocati, personalizzazione dell’esperienza facendo pinning dei propri giochi preferiti, selezionando i gruppi di gioco preferiti e altre funzionalità come il Quick Resume. Infine, la nuova Home consente di rimanere aggiornato sulle novità all’interno delle community preferite tramite gli aggiornamenti “Friends & Community”, e mostra quali sono le app e i contenuti multimediali disponibili tramite un’icona Watch & Listen e un elenco di app di intrattenimento.