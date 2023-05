Xbox Game Pass Friend, come condividere l'abbonamento su PC con 5 amici

Xbox ha annunciato oggi il programma Xbox Game Pass Friend, che dà la possibilità agli attuali membri di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass di far provare gratuitamente PC Game Pass fino a 5 persone per una durata di 14 giorni. I membri Game Pass possono trovare nella schermata Home l’apposito pulsante “Give PC Game Pass” (Regala PC Game Pass): basterà un click per condividere il codice di prova e far scoprire ai propri amici i giochi disponibili nel catalogo PC Game Pass, tra cui Redfall, il nuovo sparatutto vampiresco firmato Arkane Studio, in uscita proprio in queste ore. Inoltre, chi darà inizio al periodo di prova gratuito potrà godere di tutti i benefici del pass in edizione Ultimate, tra cui: nuovi titoli Xbox Game Studios disponibili al giorno del lancio, centinaia di giochi per PC di alta qualità, iscrizione a EA Play, giochi per PC e mobile di Riot Games, tra cui Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics e Legends of Runterra. Xbox Game Pass è un servizio di giochi in abbonamento e in streaming disponibili sulle piattaforme Microsoft e non solo: può essere anche giocato su device mobili e su piattaforme espressamente dedicate, come Steam Deck o la console portatile di prossima uscita ROG Ally di Asus.