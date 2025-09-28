Xbox Controller Wireless Robot White – Compatibile con Xbox, PC e Mobile

16.5 C
🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €58.61 – €51.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Xbox Controller Wireless – Robot White One, Series X|S, Windows 10/11, Android, iOS

Scopri il nuovo Xbox Controller Wireless – Robot White

Entra nel mondo del gaming con il Wireless Controller per Xbox – Robot White, progettato per offrire un comfort senza pari durante le tue sessioni di gioco. Grazie alle superfici sagomate e alla geometria affinata, questo controller ti garantirà una maneggevolezza ottimale.

Esperienza di Gioco Ottimale

Il design innovativo include un croce direzionale ibrida che migliora la precisione e un grip antiscivolo su grilletti e tasti posteriori. Con il pulsante Share, potrai catturare e condividere istantaneamente screenshot e registrazioni, rendendo semplice immortalare i momenti migliori.

Personalizzazione a portata di mano

Utilizza l’app Xbox Accessories per personalizzare i tasti e creare profili di gioco su misura per le tue preferenze. Con un semplice tocco, puoi passare facilmente da un dispositivo all’altro, che sia Xbox Series X, Xbox One, PC Windows 10 or 11, o Android (il supporto per iOS è in arrivo!).

Vantaggi pratici:

  • Connessione rapida tramite porta USB-C e fino a 40 ore di autonomia con 2 batterie AA incluse.
  • Compatibilità con cuffie tramite il jack da 3.5mm per un suono avvolgente e coinvolgente.

Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza di gioco! Acquista il tuo Xbox Controller Wireless – Robot White oggi stesso e porta le tue sessioni di gioco a un livello superiore!

