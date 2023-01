Xbox annuncia il suo live stream, verrà svelato il nuovo Elder Scrolls Online

Microsoft e Bethesda hanno annunciato Developer_Direct, l’evento live stream che si terrà mercoledì 25 gennaio alle 21.00, dedicato ai nuovi titoli in arrivo nei prossimi mesi su Xbox, PC e Game Pass, tra cui Forza Motorsport, Minecraft Legends, Redfall e soprattutto il reveal del prossimo capitolo di The Elder Scrolls Online. A presentare la live stream saranno gli stessi developer provenienti da studi come Arkane Austin, Mojang Studios, Turn 10 Studios e ZeniMax Online Studio, che apriranno una finestra di approfondimento con presentazioni di features, una gamma di gameplay e le ultime informazioni relative ai nuovi titoli. Al termine del Developer_Direct ci sarà l’evento di presentazione del nuovo capitolo di The Elder Scrolls Online, ospitato da Zenimax Online Studios, che fornirà tutti i dettagli approfonditi che i giocatori di questo celebre MMORPG desiderano conoscere. Ovviamente Microsoft e Bethesda non dimenticano Starfield di Bethesda Game Studios, e annunciano che è in corso la preparazione di uno show a parte dedicato al nuovo titolo esclusivo per Xbox e PC.