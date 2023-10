X96 S400 Mini e Stabile 4k HD Tv Stick per Amazon Fire Tv Portable 4k 16gb Business Meeting Leisure

1. Per Android 10, qualità di output superiore, potente processore grafico, prestazioni stabili. Sistema di raffreddamento a convezione, uscita continua, conduzione del calore efficiente.2. Anti shake rende l’immagine più chiara e l’esperienza visiva è migliore. Il supporto HDR fornisce una visualizzazione più profonda e più chiara, aumenta il 4K e ti offre colori e contrasto migliori.3. La RAM di grande capacità da 2 GB garantisce la velocità e la stabilità del sistema operativo. Lo spazio di memoria più ampio rende il caricamento dei video più veloce e il gioco più fluido.4. La ROM da 16 GB offre più spazio per scaricare le tue applicazioni e film preferiti, permettendoti di goderti il tuo tempo libero. Adatto per riunioni di lavoro, tempo libero e intrattenimento, divertimento in famiglia.5. Di piccole dimensioni, comodo da indossare e facile da usare. Puoi nasconderlo dietro la TV ed estenderlo davanti alla TV. Può essere trasportato in viaggi di lavoro, riunioni e uffici.

Specifiche:

Tipo di articolo: Mini TV Stick

Materiale: ABS

CPU: per Allwinner H313 Quad CoreARM Cortex A53.

GPU: G31 OPenGL3.2

RAM: 2GB

ROM: 16GB Flash

WiFi: 802.11 b / g / n 2.4G

Porta USB: USB Porta host, USB OTG

IR: connessione ricevitore a infrarossi/ricevitore remoto

Scheda di memoria: supporto 4 GB/8 GB/16 GB/32 GB/64 GB

Sistema operativo: per aggiornamento Android 10.0/OS/OTA

Batteria del telecomando: 2 batterie AAA (non incluse)

Come usare:

Fasi di installazione:1. Collegare la chiavetta TV all’alimentatore.2. Collegare la chiavetta TV alla TV tramite il cavo HD Multimedia Interface.3. Per il wireless, scegli di connetterti al WiFi e inserisci la password wireless.

Lista Imballaggio:

1 x telecomando

1 x manuale

1 x cavo micro USB

1 chiavetta TV

1 cavo IR

1 cavo di interfaccia multimediale HD