Alessandro Cattelan ha ufficialmente lasciato X Factor e presto sbarcherà in Rai. Secondo Il Messaggero il nuovo conduttore potrebbe essere un altro ex vj di MTV, Marco Maccarini.

“Più vicino al mondo della radio, dal quale proveniva anche l’ex conduttore, è invece Marco Maccarini, già volto di MTV il cui nome circola con insistenza nel toto-nomi. Al di là del nuovo volto, la produzione non sembrerebbe essere intenzionata a rivoluzionare il cast come fatto l’anno scorso con il turnover dei giurati: ad eccezione dell’eventuale promozione di Hell Raton, dovrebbero essere riconfermati Manuel Agnelli, Mika e Emma Marrone”.

Maccarini ha confermato le indiscrezioni e ha detto che un contatto con Sky c’è davvero stato: “In verità un contatto c’è stato. Se la produzione formalizzasse la proposta io non mi tirerei indietro. E condurre X Factor mi verrebbe anche bene”.

Sono felice di questa notizia, Marco secondo me sarebbe perfetto al timone di un talent come X Factor. Quindi mi auguro vivamente che Sky formalizzi questa proposta.

#Sky starebbe cercando #MarcoMaccarini per sostituire #Cattelan a #xfactor . A parte che sarebbe un passo indietro, ma dove lo trovano? Nel congelatore? Non lo vedo dalla fine degli anni Novanta. Era vecchio quando io ero adolescente. #tvzip #ascoltitv

“Ho iniziato sapendo che sarebbe stata l’ultima puntata, sapendo che sarei arrivato alla fine. È finita un’epoca. Se avete seguito x Factor sin dall’inizio È finito un pezzo anche della vostra vita, si cambia pagina. Quando immaginavo la fine me la immaginavo diversa, lo immaginavo al forum, con tanta gente, con la mia famiglia che mi aspettava in camerino, è stato un anno difficile per tutti e lo finiamo così insieme. So che metterò qualcuno in difficoltà per questa scelta, ma vi ripeto, per me è arrivato è arrivato il momento di voltare pagina. Giudici è stato bellissimo stare con voi, grazie a tutti i giudici che sono passati in questi anni.

Il mio tempo me lo sono preso, quindi grazie, grazie a tutti. È una pagina della mia vita che se n’è andata. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo, le persone che hanno avuto fiducia in me, che hanno permesso di fare quello che mi piace fare nella vita. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato a questa edizione, così difficile da fare e indimenticabile per me”.