X Factor, stasera quinto live senza Morgan. Ma sui social scoppia la protesta

Quinto live stasera per X Factor 2023, il primo ‘orfano’ di Morgan dopo la cacciata per comportamenti ritenuti “incompatibili e inappropriati” nel corso dell’ultima puntata. Due le manche per gli 8 concorrenti rimasti nel talent (con gli Astromare passati nella squadra di Ambra), una sola eliminazione prevista in serata. I cantanti si esibiranno con un’assegnazione libera, quindi sarà il momento della cover dedicata al super ospite della serata, cioè Max Pezzali.

Ma mentre l’account social della trasmissione annuncia le anticipazioni di stasera su X, i post del talent diventano il bersaglio per decine di affezionatissimi dell’ex giudice Morgan. Tanti i critici con la produzione, ma anche con gli altri giudici e la conduttrice, a puntare il dito. Tantissimi a chiedere il ritorno del cantautore o ad annunciare l’addio al programma “che ho guardato dalla prima edizione” per protesta.

“Senza Morgan addio“, il mantra, mentre si scagliano contro un format che “ormai è logoro. Il programma va ripensato. Escludere poi Morgan perché fa Morgan…mah!”, scrivono. E ancora: “Non vedo l’ora di ascoltare l’immensa conoscenza musicale della presentatrice e i giudici…”, affermano ironici mentre sfottono Michielin – “Ivan Graziani ospite quando?”, “Informate bene chi di dovere che Max Pezzali, invece, è vivo” – e scandiscono: “No Morgan no party“.

“È importante capire quando è il momento di smettere ragazzi. Fermatevi per 5 anni almeno“, il consiglio pacato. “Senza Morgan vale zero X Factor!!”, attaccano. “Ridateci Morgan…” quindi, declinato in tutte le salse, perchè – spiegano – “era l’unico che ci capiva qualcosa di musica“.