X Factor giovedì tornerà con una nuova edizione, la prima descritta come “nessuna etichetta liberi di essere chi siamo” eliminando le categorie ed aprendo le porte ufficialmente ad ogni genere di persona. Al di là della clausola “almeno una band a team”, ogni giudice poteva infatti scegliere chi voleva. Uomo, donna, persona non binaria che sia.

Ed il cast è stato presto fatto: cinque gruppi (tutti maschili), cinque uomini e due sole donne. La polemica, come prevedibile, è scattata immediatamente.

Come mai così poche donne in un cast composto da 12 artisti? A rispondere è stata Emma, l’unica donna del cast fisso (gli altri tre giudici ed il conduttore sono uomini, come già sappiamo).

“Non mi piace parlare di quote rosa: è anacronistico perché vuole sottolineare che le donne sono la parte debole della società. Magari quest’anno non tutte le ragazze che si sono presentate erano pronte per i Live”.

Una risposta che non fa una piega. In una rete come Sky, in un programma come X Factor e con dei giudici come Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika parlare di maschilismo o discriminazione di genere suona come una barzelletta. Di quelle che non fanno ridere però.

#Emma “Non mi piace parlare di quote rosa: è anacronistico perché vuole sottolineare che le donne sono la parte debole della società. Magari quest’anno non tutte le ragazze che si sono presentate erano pronte per i Live” #XF2021 — Andrea Conti (@IlContiAndrea) October 26, 2021

X Factor, poche donne ma buone

Nel dubbio, poche donne ma buone: l’ospite d’onore della prima puntata sarà Carmen Consoli.