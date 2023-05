X Factor, saltano Dargen e Rkomi: chi ci sarà al loro posto

Da più di un mese circolano voci sul possibile abbandono di Rkomi ad X Factor e adesso sembra che non sarà l’unico giudice ad abbandonare il talent. Stando a quello che riporta Pipol Gossip anche Dargen D’Amico non tornerà dietro al famoso bancone, mentre sarebbero confermati Fedez e Ambra Angiolini. E chi prenderà il posto dei due cantanti in uscita? Il mese scorso Il Messaggero ha parlato di un quasi certo comeback di Morgan al posto di Rkomi, mentre pare che per sostituire Dargen abbiano pensato a uno tra Tananai, Rose Villain e Lazza.

“Sul bancone della giuria della nuova edizione di X Factor vedremo senza dubbio, confermati, Ambra Angiolini e Fedez. Al posto di Rkomi troveremo Morgan. Salterebbe la presenza anche di Dargen D’Amico e, al suo posto, si sogna di vedere Lazza. Anche se, oltre a lui, pare siano stati pensati anche Tananai e Rose Villain”.

X Factor e il ritorno di Morgan.

Ad aprile Il Messaggero ha parlato di trattative andate bene tra Sky e Morgan: “Ora Morgan si prepara a tornare a sedere dietro al bancone del talent di Sky, per chiudere il cerchio a distanza di nove anni dall’ultima edizione che lo vide impegnato nei panni di giudice. La firma ancora non c’è, ma le trattative tra la produzione e il 50enne cantautore brianzolo sarebbero già andate in porto. Accanto a lui ci sarà sicuramente Ambra Angiolini, confermatissima dopo l’esperienza dello scorso anno. Fedez aveva dato la sua conferma già lo scorso dicembre“.

E pensare che otto anni fa Morgan aveva dichiarato: “I talent show, ma soprattutto X Factor, sono la tomba della creatività. Sono solo uno stratagemma per fare firmare un contratto a tutti quelli che si iscrivono e legarli mani e piedi a una casa discografica che non porterà loro successo. Non fate i talent, se non volete che questo sia la fine della vostra carriera. Ascoltate uno che sa quello che è quella roba, non partecipate i talent se volete una chance“.