X Factor tornerà a settembre con una nuova edizione, la prima con la conduzione di Ludovico Tersigni, storico volto di Skam Italia.

“Nessuna etichetta, nessuna paura, nessuna barriera, nessuna categoria, liberi di essere chi siamo, sempre”, recita così il nuovo spot pubblicitario, che aggiunge “come as you are”, ovvero semplicemente “vieni come sei”. Un modo inclusivo per non discriminare nessuno e non costringere persone transgender o non binarie ad etichettarsi obbligatoriamente fra ‘Under Donne’ o ‘Under Uomini’.

X Factor 2021, nessuna etichetta: il nuovo regolamento

I giudici sono stati tutti confermati e per il secondo anno consecutivo rivedremo Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. La prima puntata è prevista per il prossimo 16 settembre.

“La musica sarà la protagonista. Il talento sarà il nostro unico obbiettivo. Finalmente verranno abbattuti i confini. Quest’anno le nostre squadre ci assomiglieranno per davvero. Via le etichette di genere, età e formazione.Dimenticate Under Donne, Under Uomini, Band e Over! Noi saremo liberi di scegliere gli artisti a prescindere dalle categorie. Ognuno di noi seguirà la propria idea di musica. Questa è una vera rivoluzione. Sarà un nuovo X Factor e non vediamo l’ora. Siamo gasatissimi”.

Cambia un po’ anche il meccanismo: 48 artisti accederanno ai Bootcamp, ogni giudice avrà 12 cantanti, che diventeranno 3 a testa dopo gli Home Visit. Un paletto è che ogni giudice dovrà avere almeno 1 solista e 1 band.

Ludovico Tersigni intervistato da Corriere ha parlato di X Factor, programma che condurrà per la prima volta dal prossimo settembre.

“Io preoccupato? Se non fossi un po’ preoccupato, sarei a metà tra un folle e un kamikaze. Ho letto un libro di Pino Cacucci che racconta di un anarchico che rivolgendosi ai cittadini di Parma parla di paura: la paura è il motore della vostra azione, la paura vi tiene vigili. Lo penso anche io: la paura è una grande forza; voglio raccoglierla e trasformarla in energia. Per me è una prima volta, mi sto preparando meglio che posso, ma so che ci saranno degli errori, è inevitabile“.

E ancora: