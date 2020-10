X Factor Mixtape 2020: la raccolta con 12 inediti firmati dai cantanti protagonisti dei Live Show nelle quattro squadre di Mika, Agnelli, Hell Raton ed Emma.

Il 22 ottobre sono stati formati ufficialmente i team di X Factor 2020. Il giorno dopo è stato annunciato l’arrivo di una prima compilation gli inediti dei protagonisti di quest’edizione del talent. S’Intitola X Factor Mixtape 2020 e sarà rilasciato il 30 ottobre su tutte le piattaforme streaming. Ecco tutti i dettagli.

X Factor Mixtape 2020: la raccolta con lgi inediti

Mai come in questa edizione del talent ci sarà ampio spazio per gli inediti degli artisti in gara. E la dimostrazione arriva proprio dall’annuncio di questa pubblicazione, con all’interno 12 brani inediti di tutti e 12 gli artisti arrivati fino ai Live Show.

12 tracce per conoscere meglio questi talenti che si sfideranno fino a dicembre per la conquista dell’edizione 2020 del talent, guidati dai quattro amatissimi giudici, Manuel Agnelli, Hell Raton, Emma Marrone e Mika.

I 12 artisti di X Factor 2020

Le quattro squadre del talent sono state formate dopo la puntata Last Call, che ha lasciato l’amaro in bocca per le scelte di alcuni giudici. Tra i Gruppi, hanno passato il turno i Little Pieces of Marmelade, i Manitoba e i Melancholia. Tra le Under Donne ce l’hanno fatta Casadilego, Cmqmartina e Mydrama. Gli Over di Mika sono Eda Marì, N.A.I.P. e Vergo. A far discutere, e non poco, è stata però Emma, che ha portato ai Live Blind tra gli Under Uomini, Blue Phelix e Santi, estromettendo Roccuzzo, uno dei cantanti più amati della storia di X Factor tra quelli che non ce l’hanno fatta ad arrivare fino in fondo.

Questo un posto con la copertina del disco in arrivo il 30 ottobre:

