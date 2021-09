Dopo una decade al timone di X Factor Alessandro Cattelan ha deciso di lasciare Sky per passare alla Rai. Al posto dell’ex vj di MTV arriverà un giovane attore, Ludovico Tersigni. Il 26enne intervistato da Barbara Mosconi per Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato che non ritiene di aver ‘sostituito’ nessuno alla conduzione.

“Sostituire è il verbo sbagliato. Non è come quando un allenatore vede un giocatore che sta giocando male e lo cambia, ma è proprio la fine di un momento. Un giocatore finisce di giocare una partita ed entra in campo un altro giocatore per un’altra partita”.

X Factor, quello che hanno chiesto ai casting a Ludovico Tersigni.

Nella sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni l’attore di Skam ha rivelato che ai provini di Sky gli hanno chiesto di condurre per finta una puntata della scorsa edizione del talent. Secondo Tersigni a Sky cercavano un presentatore nuovo e giovane.

“Ai casting ho dovuto presentare la puntata finale dell’anno scorso. Non è stata proprio la puntata più facile. Se fai la cosa più difficile poi sei in grado di fare anche le più semplici. Non cercavano il conduttore perfetto ma quello nuovo e giovane. Se seguivo X Factor? Vedo tanta tv, tanti film e tante serie. Di X Factor ho visto la prima edizione con mio papà, facevo ancora le scuole medie, poi ho saltato qualche edizione. Però ricordo tanti vincitori, Lorenzo Licitra, i Soul System, Matteo Becucci”.

