Giudici nell’arena per il gran finale di ‘X Factor’. Per la prima volta la manche dei duetti nella finale del talent Sky vedrà ciascun finalista esibirsi con il proprio giudice durante lo show che andrà in onda domani, giovedì 10 dicembre, su Sky, in simulcast su Tv8 e Now Tv. E così Blind ed Emma presenteranno ‘La Fine’, una cover di Tiziano Ferro/Nesli; Casadilego e Hell Raton canteranno ‘Stan’, la cover di Eminem featuring Dido; i Little Pieces of Marmelade si esibiranno insieme a Manuel Agnelli sulle note di ‘Veleno’ degli Afterhours; N.A.I.P. e Mika proporranno ‘Lollipop’, celebre successo del giudice anglo-libanese (“ma ho chiesto a Naip di riscrivere la seconda strofa in italiano”, annuncia Mika).

