Emma Marrone è tornata a parlare della bocciatura in Senato del DDL Zan e lo ha fatto in diretta televisiva, durante la prima puntata di X Factor 2021.

“Siamo contentissimi di essere qui in questa nuova edizione di X Factor ma permettimi di dire solo una cosa” – ha dichiarato Emma Marrone rivolgendosi al nuovo conduttore, Ludovico Tersigni – “Sono molto dispiaciuta perché non possiamo festeggiare un passo avanti, un passo nel quale noi speravamo perché riguardava i diritti di tante persone. Le immagini che sono arrivate dal Senato, l’esultanza e i cori da stadio, dopo aver bloccato il progetto di legge Zan, oltre ad essere state abbastanza imbarazzanti, hanno scritto una bruttissima pagina della storia del nostro paese. Credo di poter parlare a nome di tutti i miei colleghi e a nome di un intero programma che da sempre si batte contro ogni discriminazione”.

A cogliere la palla al balzo e dire la sua anche Mika:

“Quello che abbiamo visto ieri non è l’Italia che io amo. Mi permetto di dire che, soprattutto, non è l’Italia che mi ha accolto e che mi ha anche difeso in questi ultimi anni. Però penso profondamente che lì fuori ci sia ancora un’Italia capace di amare, di accogliere ed è in quella Italia che io scelgo e voglio continuare a credere”.