Dopo Carlo Conti, Gerry Scotti, Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi, anche Alessandro Cattelan è risultato positivo al CoronaVirus. Ieri il conduttore di X Factor l’ha annunciato sul suo profilo Instagram.

“Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. Ludovica mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani”.

In molti si sono chiesti chi avrebbe potuto prendere il posto di Cattelan e stamani AdnKronos ha fatto i nomi di: Lodovica Comello, Daniela Collu, Enrico Papi e Alessio Viola.

Secondo Adnkronos, se Alessandro Cattelan non potrà collegarsi da casa, la puntata di giovedì prossimo di #XF2020 sarà condotta da uno/a tra Lodovica Comello, Daniela Collu, Enrico Papi e Alessio Viola. — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) November 3, 2020

Pare però che Sky alla fine abbia scelto proprio la Comello, che da questa settimana sarà la conduttrice provvisoria di X Factor.

“Al posto di Alessandro Cattelan, positivo al cCvid-19, giovedì condurrà X Factor. Lodovica Comello, già beniamina dei teenager e oggi eterna futura promessa della tv italiana – la notizia e’ che erano pronti: sia per il presentatore che per la giuria sono stati firmati doppi contratti in caso di contagio. – si legge su Dagospia – Ciascuno ha un sostituto in grado di entrare in gioco per salvare la programmazione”.