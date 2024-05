X Factor, confermata la nuova conduttrice: chi arriva dopo la Michielin

Dopo Francesco Facchinetti, Alessandro Cattelan, Ludovico Tersigni e Francesca Michielin, a X Factor sta per arrivare una nuova conduttrice. Qualche settimana fa Il Fatto Quotidiano e Dagospia hanno svelato la probabile giuria della nuova edizione del talent di Sky (Paola Iezzi, Manuel Agnelli, Achille Lauro e Jake La Furia) e anche la possibile nuova presentatrice, una collega della Michielin: “Giorgia nelle vesti di presentatrice, dopo la brillante co-conduzione al Festival di Sanremo, al posto di Francesca Michelin, questa è l’indiscrezione. – si legge su l’Ansa – Giorgia è uno dei nomi di maggior peso secondo i rumors che stanno circolando con insistenza, lanciati dal sito di Roberto D’Agostino“.

Cancro, scorpione e gemelli dedichiamo questo video a voi@Giorgia STASERA a #XF2022 pic.twitter.com/GAdH9NfPGY — X FACTOR (@XFactor_Italia) November 17, 2022

X Factor: Giorgia confermata al timone di X Factor 2024.

Il settimanale Chi, nella rubrica ‘Chicche di Gossip’ ha confermato l’arrivo di Giorgia nel programma di Sky Uno. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, la produzione del talent all’inizio aveva pensato a Giorgia come giurata, ma pare che la cantante abbia subito rifiutato (in passato aveva detto di non sentirsi adatta anche al ruolo di giudice di Amici), solo in un secondo momento sarebbe arrivata l’offerta della conduzione.

“Giorgia si prende la guida di X-Factor. La cantante Giorgia sarà la nuova conduttrice del famoso show. Una scelta che non è stata proprio immediata. Adesso vi sveliamo un retroscena. All’inizio la famosa cantante era stata chiamata come giudice, ruolo che però rifiutato. Quindi poco dopo hanno fatto la contromossa e l’offerta della conduzione al posto di Francesca Michielin. Giorgia avrebbe convinto di poter essere al timone del talent grazie alla sua performance fra conduzione ed esibizione nell’ultimo Sanremo. Così, buona la seconda… Proposta!”

In effetti Giorgia al Festival di Sanremo se l’è cavata alla grande accanto ad Amadeus e quindi ha tutte le carte in regola per fare bene in un programma musicale come quello di Sky Uno.