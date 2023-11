X Factor caccia Morgan? Sky starebbe preparando il licenziamento

X Factor starebbe cacciando Morgan. Sono queste le parole che la giornalista Claudia Rossi ha riportato sul Fatto Quotidiano. “Fonti vicine alla casa di produzione Fremantle confermano a FQMagazine che in queste ore si starebbero preparando le carte necessarie al licenziamento del giurato-cantautore-divulgatore“, si legge nero su bianco.

Proprio questa mattina Morgan, fra le pagine di FanPage, ha usato il tempo verbale passato parlando di X Factor.

“Io sono andato lì per risollevare le sorti di un programma che era agonizzante e la mia funzione è stata quella di analizzare come mai lo era. È stato molto chiaro che il motivo per cui non interessava più alla gente è che si era spento l’interesse sulla musica e sulla qualità dei commenti. […] C’è stato un lavoro di selezione di repertorio, tecnicamente, molto sofisticato e che ha portato, non solo me ma anche tutti gli altri, ad assegnare brani molto importanti e molto profondi, rappresentativi di idee, anche politiche, storicamente importanti come appunto da Gaber agli Skiantos, dalla Carmen di Bizet a Jacques Brel e Battiato, da Otis Redding a Sting”.