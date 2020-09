Da TikTok al palco di X Factor dove ha conquistato ben quattro sì: si chiama Blue Phelix e grazie ai vestiti esprime la sua personalità perché – come confessato nel video presentazione – per lui gli abiti non hanno genere e sono solo pezzi di stoffa.

“Per me i vestiti non hanno un’identità di genere. Quando mi metto un vestito mi sento sicuro di me, libero e bello. Ho iniziato a fare video su TikTok qualche mese fa. Con questi video faccio vedere che io esisto in questo mondo. Magari non sono come la maggior parte delle persone ma sono qui. Livorno mi è sempre stata stretta, intatti tre anni fa mi sono trasferito a Londra. Prima di trasferirmi avevo paura di far vedere chi sono veramente. Lì mi sono reso conto di chi voglio essere. Mi ha aiutato a esprimere la parte di me che era stata repressa. Non possiamo essere influenzati dal giudizio degli altri. Cosa me ne frega ora? Niente! Non me ne frega un caz*o”.