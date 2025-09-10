X Factor 2025 a Napoli: grinta e talento in piazza Plebiscito

Mimi Caruso, vincitrice dell’ultima edizione di “X Factor”, è attualmente scomparsa dalla scena, mentre l’altra vincitrice del programma brilla con rinnovato successo. Recentemente, Sal Da Vinci ha registrato uno spettacolo con le telecamere di Canale 5, mentre il pubblico di Raiuno potrà assistere all’omaggio a Pino Daniele il 20. Il 4 dicembre, Sky trasmetterà la finalissima del talent show, prevista dopo il grande successo di edizioni precedenti.

La giuria di “X Factor” presenta alcune novità: Francesco Gabbani entra a far parte del panel, sostituendo Manuel Agnelli, che ha deciso di prendersi un anno sabbatico. Giorgia rimane la figura di riferimento, affiancata da Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro. La finale dell’edizione 2024 ha raggiunto quasi il 9% di share, un risultato significativo che spinge gli organizzatori a migliorare ulteriormente grazie alla collaborazione con le istituzioni locali.

Giorgia ha condiviso la sua esperienza, sottolineando l’importanza dell’empatia nel guidare i concorrenti, mentre Francesco Gabbani ha dichiarato di voler contribuire alla creazione di storie personalizzate, incoraggiando i partecipanti a non arrendersi di fronte alle difficoltà. Achille Lauro e Jake La Furia hanno ribadito l’importanza di imparare dagli errori, mettendo in guardia i concorrenti sulla realtà del settore musicale in continua evoluzione.

Paola Iezzi ha concluso enfatizzando come il loro compito sia quello di garantire cura e attenzione ai giovani talenti, per aiutare i migliori a emergere attraverso il duro lavoro e la perseveranza.