X FACTOR 2024: Scopriamo gli Home Visit

Questa sera, giovedì 17 ottobre, si svolgeranno gli Home Visit di X Factor 2024, dove saranno selezionati i 12 finalisti che parteciperanno ai Live Show. Questa fase finale delle selezioni vedrà i quattro giudici – Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi – valutare i loro artisti in un contesto intimo e personale. Dopo le Audizioni e i Bootcamp, in cui ogni giudice ha scelto quattro concorrenti, il gruppo è stato ristretto a 16. Durante i due giorni di Home Visit, giudici e concorrenti vivranno insieme in una casa in campagna, lontano dalle telecamere e dal pubblico, permettendo un’interazione sincera e profonda.

Gli artisti in gara includono:

Achille Lauro : ascolterà I Patagarri (quartetto swing di Milano), Lorenzo Salvetti (cantautore di 17 anni di Verona), Les Votives (band rock milanese) e Ibrahim Guiblawi, noto come Ibra, un 28enne di origini tunisine.

Jake La Furia : ritroverà i Potara (duo rap di Viterbo), Francamente (cantautrice torinese che vive a Berlino), The Foolz (quintetto rock veronese) ed Elmira Marinova, cantante bulgara di 17 anni.

Manuel Agnelli : incontrerà Danielle (cantautore di Pesaro), i Punkcake (band punk aretina), Beatrice Fita (cantautrice di Como) e Mimì Caruso, una giovane cantante di 17 anni.

Paola Iezzi: rivedrà Pablo Murphy (cantautore italo-scozzese), il duo Frammenti (duo electro di Treviso), Laura Fethau (cantautrice di Pordenone) e la band Dimensione Brama (formata da sette ragazzi romani).

Dal 18 ottobre, inizierà il racconto quotidiano di "X Factor Daily", che andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 19:20 su Sky Uno e in streaming su NOW. Questo programma fornirà dettagli sul percorso dei concorrenti, incluse prove, interviste e commenti post-esibizione.

L’appuntamento con gli Home Visit andrà in onda stasera alle 21.15 su Sky Uno e sarà disponibile in streaming su NOW e Sky Go. Il tutto sarà riproposto in chiaro su TV8 il martedì.

Per ulteriori informazioni, è possibile seguire i canali ufficiali sui social media con l’hashtag #XF2024.